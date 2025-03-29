當侯佩岑面前提周杰倫　祝緒丹被批情商低

台灣女星侯佩岑與天王周杰倫多年前曾有過一段情，最近侯佩岑參加內地綜藝節目《乘風2025》，「周杰倫」兩度在節目中「出現」，令「周侯戀」話題再度翻熱，繼節目中播放周杰倫的歌曲，意外拍到侯佩岑面露尷尬表情後，在近日直播中的快問快答環節中，內地小花祝緒丹被問到「最喜歡的演員是誰？」她連說兩次周杰倫，當時侯佩岑亦在現場，雖然未有拍到侯佩岑的樣子，但片段曝光後即時引起網民熱議，認為祝緒丹情緒低，說話欠分寸感，又指周杰倫並非演員，有人甚至懷疑她故意製造話題。

不過，有祝緒丹的粉絲為她解釋，直指祝緒丹自小到大的偶像就是周杰倫，她過往在多個綜藝及社交平台上提過她從小學四年級就喜歡周杰倫的歌，家中還有一整面牆貼滿了對方的照片，亦經常分享歌單，認為她只是出於本能，未經深思脫口而出，並非出於惡意。

另外，節目昨日（28日）播出一公，侯佩岑、鄧萃雯及內地女星管樂組成的隊伍跳唱《愛的就是你》，她們表演完後向現場觀眾拉票時，管樂突然公主抱起侯佩岑轉圈圈兼向後拋，邊叫大家投票，把現場所有人嚇一跳，她放下侯佩岑後轉向鄧萃雯埋手，鄧萃雯即時大叫不要，但為了票數她最終妥協，被抱起來向前向後拋，她邊叫救命邊叫大家投票，非常拚命，最後她們不負眾望拿下一公的第一名。