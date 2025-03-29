羅志祥親證母親患阿茲海默症：不要這麼快被時間抹去

台灣舞王羅志祥(小豬)出道30多年，是圈中出名的孝子，其父於2005年因肝癌病逝，自此小豬便和他的母親相依為命，他更不時於社交平台分享與母親的生活日常。不過，昨日小豬突然發文，更PO了一張與媽媽的背面照，親口證實媽媽罹患阿茲海默症（別稱早老性癡呆症）。

羅志祥感性表示：「本來沒有打算想讓大家知道這件事，但這兩三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟媽媽相處後，都會說你媽媽看起來很正常啊，只是聊著聊著總覺得哪裏怪怪的，卻又說不上來。今天我想親自告訴大家答案 ，是的！我媽媽是阿茲海默症患者 ，如果你跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再再而三重複同樣的話題，問你一樣的問題，而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裏像被按下了重新開始鍵，因為對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱、沒有過去，所有的人事物都是全新的，第一次認識的存在。」

不過，小豬也苦惱有時候帶媽媽去一些從沒去過的地方，她卻會開心地說「這裏我以前來過耶」，甚至還會分享當時發生的事，「我聽著、靜靜地陪她，陪著她走完腦海裏那一幅幅她以為的畫面」；小豬回想自己和爸媽最後一次旅行的地方是夏威夷，「這裏的回憶能讓媽媽稍微激動，有點感覺 ，但我很希望這段回憶能在她腦海裏留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去，所以我們又回來了」！

最後，他表示自己終於說出口，以後也不用再亂掰理由替媽媽解釋了，更不用每次要帶朋友見她之前，要先向朋友低聲說， 不好意思，如果等等聊天或相處時，你覺得哪裏怪怪的，請不要介意，因為我媽媽是阿茲海默症患者。小豬坦言現時唯一心願是希望媽媽身體健康，開開心心地活着就好。