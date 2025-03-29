張學友高雄開唱自揭健康狀況　親口承認「身體變差了」

歌神張學友昨日（28日）於台灣高雄巨蛋舉行巡迴演唱會，一開場他就一口氣連唱12首歌，當中包括多首經典舞曲及情歌，明顯早前因病取消演出的他已經痊愈。對於相隔6年再於高雄開唱，他亦有所感觸：「高雄的朋友們大家好嗎？聽到大家那麼大聲的喊好就非常放心了，上一次來到高雄應該是2019年、6年多以前了，中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。」

他又重提自己感染RSV人類呼吸道融合病毒：「我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以幸免的，原來不可以」，又自嘲唱《等你等到我心痛》時，吹口哨表現不夠完美：「本來想說6年沒來了，想以一個最佳的狀態跟大家見面，其實今天我出來之前已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。」

雖然他不時認老，但他體力依然驚人，再次大騷一字腿，他感性表示：「我會一直做下去，希望大家不要嫌棄，我，老是老了，可是我還是很努力地去保持自己，我會加油的。我回去要把身體搞好一點，把口哨再吹好一點，希望開70+演唱會的時侯，我2樣都可以做得更好，如果可以，我們70+再見一次」，即獲全場拍爛手掌送上鼓勵，場面感動。