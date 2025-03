Ariana Grande宣傳短片化老妝造型曝光　粉絲齊叫好

美國樂壇天后Ariana Grande去年主演的歌舞片《魔法壞女巫》(Wicked)上映後大受歡迎,其中Ariana於片中的演出更被一致讚好,不知道是否演戲演上癮,最近她在新碟《Eternal Sunshine Deluxe》的宣傳短片中再次發揮演技!

年輕貌美的Ariana於片中「化老妝」飾演一名老婦,短片是延續去年她在MV《We Can't Be Friends (Wait for Your Love)》中的角色Peaches,短片中講Peaches已年華老去,除了頭灰髮之外亦成面皺紋。而老婦造型曝光後,fans仍然留言大讚Ariana依舊漂亮。

另方面,她的新碟昨日推出,有fans聽罷後拆解《Intro (End Of The World) – Extended》,她於歌詞中表示「我破碎你的心因為你先破碎我的心」。fans認為她於歌中是暗示被前夫Dalton Gomez破碎她的心。她們的婚姻維持了兩年於2023年離婚。此外,另一首歌《Hampstead》就被fans指是暗示她於倫敦北部拍攝《魔》與新男友Ethan Slater結緣。