高水準獲獎薄餅　開心Share

意大利薄餅配搭出名嚴格，不過近年薄餅口味愈玩愈富創意和趣味，每個地方都加添獨有的地區特色，本地近日有薄餅店得到獎項肯定，再加上推出新品，食件薄餅，都可以好講究。

大膽嘗試

大廚們天馬行空的創意，才能打造各式各樣的美食。尖沙咀意式薄餅店因應2025年亞太區最佳薄餅50強獲第44名，推出全新菜式，Primavera以蘆筍、蘆筍蓉、魚子醬、鵪鶉蛋和飛魚籽拼配，入口有股青檸氣息。Cipolla Rossa以紫洋葱配意大利煙肉、蘑菇片、芝士和核核碎拼配，Mortazza就以傳統芝士和意式肉腸配開心果醬，其他還有結合薯仔和香腸的Patate e Salsiccia及加了風乾豬頸肉的Carbonara。煎鍋薄餅同樣新創了番茄肉醬芝士口味的Memory of Lasagna和烤乳豬做主角的Stadio，配特飲享用，傳統創意兼備。

本地最高排名

在亞太區最佳薄餅50強獲得第3位的中環薄餅名，可算是本地最高排名的獲獎店舖，主廚Sasà在那不勒斯意大利薄餅學院受訓，亦曾在倫敦和意大利餐廳工作，這裏的薄餅標榜配料只約3至4款，入口輕盈。最重要是每兩個月便會更新菜單，近日人氣的就有包含了開心果、檸檬、乳清芝士、半乾番茄和意式肉腸的Bronte 5.0，想品味得獎薄餅，就要把握機會。

周年菜單

因應60周年，連鎖薄餅店推出主題菜單，薄餅有皇家瑪嘉麗塔皇后、雞肉菠菜青醬及南意風情辣等口味，黃金焦糖麵包球灑糖分、金粉、焦糖醬和朱古力焦糖醬，金光閃閃夠喜慶，配生日蛋糕梳打及熱情果味氣泡茶，別具風味。同時間，品牌推出不同的優惠，想了解多點請留意社交平台公布。