姜濤獲千名「姜糖」唱生日歌慶生　遭小妹妹請食檸檬

MIRROR人氣王姜濤連續3年參與「兒童愛心馬拉松」活動，同場還有電台DJ Donald、小儀、少爺占、阿正、林海峰及葛民輝等，齊齊身體力行為病童家庭籌款，姜濤重溫活動的舊宣傳片後，在台上表示：「好開心，好榮幸連續第3年做慈善大使，頭先睇片好感觸，因為有多前輩都有參與呢個活動，令我覺得有使命感傳承愛心。」又指未入行時在曾活動的所屬餐廳兼職，他說：「我搭電車由銅鑼灣去跑馬地間餐廳返通宵更，嗰時成績唔好，老師話可以喺餐廳教我數學，同餐廳好有緣 ，我都想承傳呢份緣分。」

之後姜濤為慶祝餐廳50周年，偕全場數千人，其中大部份為姜濤粉絲「姜糖」齊唱生日歌，又帶領台上DJ及小朋友做早操，但姜濤身邊的小妹妹對萬人迷相當冷淡，就算姜濤撩她，小妹妹都請食檸檬，令姜濤忍不住揞嘴笑。

姜濤完成開步禮後接受訪問，他表示因未試過在跑馬地馬場跑步，所以都想落場試跑，可惜遭拒絕，唯有寄望下年有機會，而原因是右邊膝頭舊患：「跑步都要睇膝頭哥狀態，有時都會有少少痛，時好時壞，今日天氣係幾好嘅，但有少少風濕，睇醫生都冇乜用，冇一個解決嘅方法，惟有自己保養去Take care佢，痛時郁少啲，（有冇時間休息？）都有正常休息時間嘅，不過都會忙番，要做個人同團體嘢，新歌同小組活動都開始啦。」

談及4月30日生日，他多謝粉絲「姜糖」為他所做的一切，今年會搞日Fans Club聚會，但應該唔係正日搞，正日畀佢哋喺銅鑼灣搞活動，同埋依家生日，好似變咗個節目咁，正日我可能都會有作品推出，依照番我每年生日嘅傳統派一首歌，希望做得切，（嚟梗26歲啦喎，）所以唔可以叫哥哥，叫叔叔。（正日喺咪同媽咪食飯？）未諗到咁遠，嗰日應有假，但有時臨時有工作安排，所以未知。］

談及「姜糖」為他舉行海陸空慶祝活動，其中有無人機表演，Anson Lo的粉絲就覺得有抄橋之嫌，姜濤則力撐「姜糖」認為並不存在抄襲：「我相信會有少部份一啲輿論，其實兩邊嘅Fans都唔會太care邊個抄邊個，大家輕鬆啲嘅心態，每一家嘅Fans都係想自己支持嘅偶像開心，冇話係乜嘢形式。」

早前他擔任韓國歌手圭賢演唱會嘉賓，他表示能和對方合作很開心，在韓國錄影綜藝節目時，已努力學習韓文，期望日後能有更多機會和韓星合作，覺得任何前輩都值得學習。

最後，提到將舉行的「CHILL CLUB 推介榜年度推介24/25」頒獎禮中中，姜濤打入「跳唱歌曲」、「流行歌曲」及「年度歌手」最後五強，他表示：「都唔想答得咁『行』」，不過都係以平常心面對，我都有出過作品去講獎項呢件事，對我嚟講任何嘅結果我都會好開心，有獎固然開心，冇嘅話都唔會話努力係白費，獎項係一個認同，但都唔代表一切。」問是否對另一個一人一票入場投選的民選獎項最有信心？他就話：「隨緣，每個頒獎典禮都有唔同嘅機制，大家做好自己嘅作品就得！」