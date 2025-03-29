激「新」冒險動物園　玩轉熱帶雨林

近年動物園愈來愈多搞作，皆因遊客觀看動物之餘，也追求更多娛樂元素。新加坡剛於本月開設了佔地約13公頃、別樹一幟的冒險型動物園，內有36種動物駐場外，更同時讓你恍如置身熱帶雨林中慢慢探索兼玩笨豬跳！另外美國及杜拜亦有兩個模擬非洲大草原的野生動物園，絕對值得去細味箇中魅力！

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新加坡：原始路線 深入洞穴

剛在新加坡萬禮區（Mandai）開幕的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild Asia），標榜為冒險型動物園，園區設計也與別不同。園內種植多達7,000棵樹木和灌木，打造熱帶雨林、洞穴、懸崖等環境，並按難度分為7條地面步行路線，沿途觀賞黑葉猴和菲律賓梅花鹿等36種動物物種，不過步行路線並非鋪好的路面，而是原始森林步道，需不時翻岩石或行吊橋過溪等。若自問腳力一般，園內亦設有高架遊步道，讓你可輕鬆走遍8個動物棲息地。園區另一亮點是以馬來西亞沙撈越姆魯國家公園洞穴為靈感的洞穴區，內裏會發現湖泊、石筍、鐘乳石等，你亦可參加「岩洞探險之旅」，在頭燈的照明下穿梭岩石之中，攀上梯子穿過纜繩，再享受游繩滑行及降落快感。另外園區還有離地20米的笨豬跳體驗、在導遊陪同下嘗試鐵索攀岩，也別錯過新加坡首間洞穴餐廳Cavern Restaurent。入場費成人SGD43起（約HK$249）。

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美國：專人講解 過夜觀賞

去年開幕、位於美國喬治亞州麥迪遜的Georgia Safari Conservation Park，最近因入選《時代》雜誌「2025年世界百大必訪之地」而備受關注。這個佔地530英畝的保護區內，有約63種動物在自由漫步，包括瀕危的旋角羚及南非白犀牛、罕見的美洲野牛、安哥拉牛、伊蘭羚羊等。公園分別有3種遊覽方式，其中「草原探險團」乘坐越野車於90分鐘內尋訪斑馬、水牛和各種羚羊，並詳細解說每種動物的習性和趣聞。「明星動物見面會」則深入長頸鹿與犀牛區，了解保育人員如何通過訓練維持動物的野生本能。而最頂級的「VIP行程」提供完全訂製的3小時深度體驗。公園另一亮點是提供過夜住宿，共有3種房型，包括由非洲引入配備落地窗和環繞式露台的豪華帳篷。草原探險團收費US$39（約HK$304）、1房帳篷每晚US$590起（約HK$4,602）。

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杜拜：六大區域 數量激多

杜拜於上年剛完成翻新工程的Dubai Safari Park，橫跨119公頃的沙漠平原，棲息近3,000隻動物，涵蓋78種哺乳類、50種爬蟲類及111種鳥類，另有兩棲動物和無脊椎動物，並以瀕危物種保育計劃聞名。園內分為6個主題區，焦點的「阿拉伯沙漠區」以6萬平方米還原中東荒漠生態，遊客可近距離觀察阿拉伯劍羚優雅踱步，甚至偶遇神出鬼沒的阿拉伯狼。附近的「兒童農場」則讓小朋友與動物們親密互動，包括餵小鳥、山羊、雞等，還有與小馬見面。而「非洲村落」內有園方最驕傲的保育成果白獅，同區還可觀察6噸重的非洲象、火烈鳥群、黑猩猩等。壓軸的「探險家村落」可參加約1小時的小型巴士遊覽，穿越模擬非洲草原的廣闊地帶，看見長頸鹿群在食樹葉、斑馬在奔馳，還有重達2.3噸的白犀牛。入場費成人AED50（約HK$105）。