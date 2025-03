郭富城跳唱《狂野之城》　網民：佢先係真正聲生不息

無綫有份製作的節目《聲生不息‧大灣區季》今晚(29日)播出的最後一集,主題為「金曲盛典」,除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭外,還有特邀嘉賓郭富城。由於是最後一集,製作組專誠邀請首屆常駐歌手林子祥和葉蒨文「回歸」,葉蒨文坦言被製作組的誠意打動:「製作組寫咗一篇好長嘅信邀請我哋返嚟呢個屋企。」

特邀嘉賓郭富城在舞台上演繹了多首經典金曲,包括《Exit》、《狂野之城》和《唱這歌》。網民們對現年59歲的城城仍能火力全開地又唱又跳大表敬佩,洗版式留言讚嘆:「連續唱跳三首歌都還能呈現如此高水準的表演,整體狀態、體態、舞台魅力都保持得很好」、「無諗過30年後仲睇到郭富城live跳唱《狂野之城》,佢先係真正聲生不息」、「佢嘅魅力真係到現在都無人可及,無論唱歌和跳舞,都係冇得頂」、「佢嘅跳唱舞台魅力喺香港前無古人,快60歲了還是後無來者,敬禮!」

至於出名怕羞的衛蘭,則「打破沉默」發表離別感言,並大讚容祖兒有大家姐風範:「佢好喜歡開玩笑,令大家都好開心。佢好照顧我哋所有嘅人,也好鼓勵我,我好幸運有佢喺呢個團隊。」她又提到與薛凱琪的深厚情誼:「我認識咗佢好耐,我好開心可以同佢一起錄呢個節目。因為有佢、祖兒、筆筆(周筆暢),春春(李宇春),我覺得聲生喺我心中有好特別嘅位置。We are the best team!」