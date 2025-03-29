關楓馨叫羅家英做「爺爺」　真正關係曝光

羅家英、馮盈盈與關楓馨主持的無綫綜藝節目《飲茶》，昨晚（28日）播出一集中，家英哥與關楓馨到訪茶室時憶述童年時與父親在茶室渡過的開心時光：「五零年我由廣州嚟咗香港，咁我老豆呢就帶我嚟飲茶喇。」

由於該茶室滿載家英哥與最愛摯親的重要回憶，故他特意在這個別具意義的地方，不止一次與汪明荃（阿姐）慶祝結婚周年，還在同一地方向對方補送婚戒：「我記得先嗰兩年，我哋啱啱就係結婚12周年，咁就喺度食餐飯咁樣。因為嗰時我隻戒指唔見咗（被偷），咁就（喺14周年）買番隻戒指送畀佢啦！」相當有心思。

而關楓馨（Fabi）在節目中經常稱呼羅家英做「爺爺」，細問之下原來他們之間有着深厚淵源！Fabi父親關禮傑曾在劇集《怒劍嘯狂沙》中，飾演羅家英兒子，當時二人私交甚篤，家英哥還會與關禮傑於工餘時間一起踢足球，Fabi也是因為陪爸爸踢波而認識家英哥。Fabi透露與「爺爺」已足足十年沒有見面，今次透過節目重逢，份外開心：「能夠喺自己有份主持嘅節目同家英哥合作，真係好難得、好開心，因為家英哥嘅搞笑角色太深入民心喇，同佢合作算係實現咗人生目標！」

雖然相隔十年才重逢，但自小與家英哥有感情基礎的Fabi仍與對方一見如故，更坦言當正家英哥親爺爺，又大讚對方零架子及從不罵人：「佢真係當我孫女咁錫，我都真係當佢爺爺，大家真係會互相關心；新年嗰時，我同盈盈都有去佢同阿姐度拜年。」Fabi笑言最愛聽家英哥講古：「去到唔同嘅地方，家英哥都有好多好好聽嘅故事話畀我聽，佢又好鍾意影相，佢好sweet架，會叫我哋企喺度幫我哋影相同打卡，所有交流都好窩心，大家好有一家人嘅感覺。」