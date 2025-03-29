金秀賢爭議持續發酵　粉絲團發聲明促現身解畫

韓星金秀賢被爆在已故女星金賽綸未成年時已開始交往的爭議持續發酵，兩人交往期間的私密照片及短片不斷被公開，而曾跟他合作「19禁」韓片《Real》的已故女星Sulli，其胞兄昨日（28日）亦發文質問金秀賢為何強逼妹妹拍攝露點床戲，令金秀賢四面楚歌。

其韓國粉絲團體「金秀賢Gallery」亦發聲明指「這場風波不再單純是演藝界的爭議，而是身為演員的責任與道德標準問題。粉絲們一直記得金秀賢演員過去展現的敬業和溫暖形象，以及他帶給大眾的慰藉和感動，我們希望他能以真誠的態度親自向外界說明事實真相。」

此外，韓片《Real》於2016年拍攝期間曾更換導演，由李正燮導演換成金秀賢表哥李沙朗。早前網上有爆料者指當年製作公司找了一班年輕女子試鏡，要求她們穿着暴露、爬上桌子跳舞。而李正燮近日也發聲表示：「這段期間內心真的很痛苦」暗指當年受到不少壓迫，他在金賽綸家屬炮轟金秀賢之後，將自己過去一篇發文置頂，寫着「不要報復加害者，不久後就會看到他的屍體被沖走。」他又指「這個低級的世界讓人難以保持理智」又指金秀賢更惡毒。

至於影片平台「橫豎研究所」今日（29日）沒有新料爆，只好談論曾與金秀賢合作的女星包括IU、Sulli、秀智，以及曾與他傳緋聞的韓團Wonder Girls出身女星昭熙。