陳柏宇使出撞人戰術　連環將對手撞開

歌手陳柏宇（Jason）、女星蘇皓兒、劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）及藝人溫湯馬仕（Thomas）擔任ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（30日）播出一集的嘉賓，

在其中一個遊戲《貼地揭牌賽》中，規則講明是要將地上的牌翻到自己組的顏色，最後多的為之勝，但正式比賽時，大家完全漠視遊戲規則，Jason為阻礙對手，更加使出力的表現，將主持許寶恆（Alice）整個人抬起。現場所見，眾人各自以不同方法，守住自己收集回來的牌。

而在《氣球，我要爆啦》中，Thomas充分利用彈床的特性，以一彈一爆波的高超技術，成功幫自己組後來居上，勝出比賽。事後Thomas表示因為很想贏獎金，所以很有動力，主持葛綽瑤聽後禁不住問：「你邊度聽到有獎金？」主持吳啟洋亦笑稱：「最大嘅獎金請咗Jason嚟呀！」Jason即時澄清：「我冇錢收喎！」

至於《3vs3足球賽》中，眾人分別穿上氣墊球背心進行比賽，Jason一落場便使出撞人戰術，連環將對手撞開，不過對手Ryan也不是省油的燈，除了耍劍了得，就連腳法也非同小可，個人連入三球，賽後Ryan被讚是香港足球最後一牌拼圖，更幫他命名為：賴恩．蔡。