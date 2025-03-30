【是日通勝】

農曆三月初二

乙巳年 己卯月 戊戌日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、立約、安床

忌：置產、開渠、開渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、44、42

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

金牛座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

雙子座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

巨蟹座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

獅子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

處女座：心情鬱悶，宜趁今日找個地方宣洩負能量。

天秤座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

天蠍座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

人馬座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

山羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

水瓶座：人氣不錯，有望跟志同道合的陌生人結緣。

雙魚座：聽到不利消息，未經證實前，勿輕易相信。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 人緣好

（跌）龍 健康差

鼠：做事不夠積極主動，有機會見財化水。

牛：花錢太過慷慨，當了冤大頭也不自知。

虎：凡事有商有量，不應該跟別人撕破臉。

兔：感情運稍遜，工作運一般，財運不錯。

龍：是日沖煞，健康運較差，免疫力下降。

蛇：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

馬：易因家庭問題吵架，有伴侶者要忍讓。

羊：理財規劃做得好，收入可望穩步上升。

猴：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

雞：謀事不宜太過高調，提防小人放暗箭。

狗：知足常樂，不安於現狀，將自討苦吃。

豬：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

整容切勿亂動的3個部位

愈來愈多人希望通過微調來提升顏值，但從面相學和風水角度來看，鼻子、嘴巴、眼睛這三個部位分别代表着不同的運勢和性格特徵，隨意改動這些部位可能會影響個人運勢。

1.鼻子

鼻子在面相學中被稱為「財帛宮」，代表一個人的財運、事業運和中年運勢。高挺的鼻樑象徵事業有成，鼻頭圓潤代表財運亨通。如果貿然改變鼻形，比如將鼻樑墊得過高或鼻頭修得過尖，可能會破壞原有的財運格局。

2.嘴巴

嘴巴在面相學中被稱為「出納宮」，代表一個人的表達能力、人際關係和福氣。嘴唇厚薄適中、嘴角微微上揚的人，通常人緣好、福氣足。如果過度改變唇形，將嘴角下垂整成上揚，看似增加了親和力，但可能會影響性格，變得過於強勢或虛偽，進而影響人際關係的和諧。

3.眼睛

眼睛在面相學中被稱為「監察宮」，代表一個人的智慧、心性和運勢。雙眼皮、大眼睛通常被認為是福相，但如果過度開眼角或改變眼形，可能會影響整體運勢，特別是將小眼睛整得過大，可能會導致性格變得浮躁，做事缺乏耐心。

整容不僅改變外貌，更可能改變一個人的氣場和運勢。在決定整容前，最好諮詢專業的面相師或玄學家，了解自己的面相特點，選擇適合自己的調整方案。