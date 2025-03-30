農夫開騷C君自認廢老　爆曾被樂壇前輩睇死...

組合農夫《20首歌的21堂課補課》演唱會首創每場歌單、講稿都由觀眾投票選出，一連2場演唱會昨晚（29日）舉行尾場，藝人蔡卓妍、張繼聰夫婦、「聲夢」趙小婷和Lolly Talk的Sinnie捧場。容祖兒、張敬軒和林盛斌就送花籃致賀。

成員C君和陸永先以《偉大航道》揭開序幕，C君表示作這首歌時才20多歲：「嗰時扮廢老想借歌提點年輕人，到依家係真廢老，但唔會再提醒年輕人，因為佢有自己嘅偉大航道。」農夫第一首叱咤冠軍歌《全民皆估》，自爆因這歌而得罪了股評人，後來要擺和頭酒賠罪：「因為首歌裏面引用咗股評人一段說話，佢話我哋剪到佢唔知講乜，其實唔係我哋剪，不過呢餐和頭酒好愉快，最後佢仲負責埋單添！」《學海無涯》曾獲新城兒歌金曲獎覺得好諷刺，因為歌詞說到打風落雨不用返學好開心，其中歌詞有句「士多啤蘋果橙」，陸永表示因農夫的歌冇人聽，於是「偷詞」Twins的《士多啤梨蘋果橙》，C君就講笑：「唔係偷詞，我係由細聽Twins歌大。」

他們又表示以前簽過幾間主流大唱片公司，都想農夫改變歌路轉唱主流情歌，不過歌迷的意見剛好相反，C君說：「當時2009、2010年有個DJ同我講：『仲唱Rap咁老土？』不過2010至現在，Rap歌成為最受歡迎及最高點擊嘅音樂，DJ仲話應該學周杰偷咁又Rap又唱，後來我哋都吸取意見，出左首四不像嘅歌《狼狗羊》，大家又鍾意。」

C君又爆初出道時，曾被一位樂壇前輩睇死，指他們首《重新找到你》曲詞和編曲都好，若不是農夫唱就紅了：「前輩仲加多句，『如果畀陳奕迅唱就會好聽多。』 」C君直言：「呢啲係真正廢老，呢首歌唱咗10幾年仲唱緊，但呢位前輩就唔知去咗邊度。」不過笑言有次搵Eason唱此歌，的確Eason唱得好聽多，有觀眾叫C君開名，他表示老婆都有問前輩是誰，但他並沒有開估。

農夫的《十七年華》以一個真人真事自殺案為創作籃本，認為此社會現象很值得探討，並隨即宣布明年將開棟篤笑再深入探討。演唱會尾聲，農夫呈現長達43分鐘包含14首的串燒歌。今年是農夫成團25周年，自爆原入紙準備開紅館演唱會，可惜紅館冇期，笑言：「之前籌期但紅館冇期，我哋最快集資亦最快取消，之前每張100蚊訂飛錢好快退番畀大家。」

現場有觀眾大叫開啟德show，陸永笑謂：「想我哋死？驚個入座率得零點百分比。」又指多年來都冇做棟篤笑的原因：「係驚講完之後可能冇得撈，」C君表示會找較紅館細一半的場地做棟篤笑：「搞住半場先，可能另一半係Twins演唱會，希望門票賣得好啲，一半Twins做演唱會打側手翻，另一半我哋講嘢。」