近百港姐胸群而出！陳茵媺爆乳再現　宋宛穎為瘦幾日唔食嘢

慧妍雅集昨晚 （29日）舉行43周年慈善晚會，歷屆近百港姐出席，位位性感上陣，個個「胸群而出」鬥性感，其中黃嘉雯，梁凱晴及宋宛穎齊穿上低胸裝各展美態。黃嘉雯就不認自己衣着「胸狠」，表示性感度未及出席台慶當晚，她表示以往多着修身設計的晚裝，但今次着公主Feel的裙，不過嘗試轉Style卻有要承受風險，她說：「因為條裙好重，我要不停咁拉住，怕會跌落嚟，條腰嘅設計係好貼身，但唔係好安全，所以唔好踩我條裙尾，啲人要遠離我，（有冇做安全措施？）係黐唔實嘅，我準備不足，衫身有少少鬆，裏面有戴NuBra嘅，一陣要行上台，我係有少少擔心。」

梁凱晴就覺得偶然性感也不失為過，她說揀白色吊帶裙可一舉兩得：「襯番個Backdrop ，想仙氣啲，慧妍雅集畀人感覺係好優雅，同埋想減吓肥，呢幾日食少咗嘢，只食餸，唔食飯，平時我係飯桶嚟嘅，希望有瘦到啦。」宋宛穎騷胸之餘，腰部更有透視效果，她直言為展示最佳狀態已節食數日：「為咗呢套衫冇食飯幾日，因為太貼身同埋露得多少少，（瘦咗好多喎？）真係呀？瘦咗2Kg，本身都唔係肥，但想再瘦啲，我覺得自己未係最瘦，依家想再瘦多幾Kg，想上鏡同輪廓再靚啲。（上圍都縮水？）唔會嘅，我減完再話你知，依家未使換過啲衫。」

陳茵媺為支持朱凱婷當會長及慧妍雅集而來，而老公陳豪要開工未能相陪，對於有網民指因她成功凍齡，反而令年長她10歲的陳豪天顯老而被嘲是「父女戀」，她驚訝謂：「係咩？佢仲好靚仔呀，我冇覺得佢老咗，每個人一定會經歷時間，佢自己有做Facial，不過佢近排要拍主景劇先太忙，但我覺得佢依然保持好型、好靚仔樣喎，佢喺我眼中係完美。（陳豪可介意被指父女戀？）我覺得冇呢樣嘢，（陳豪需進補？）佢唔需要，相信佢拍完劇會精神啲，咁佢真係好忙，呢年去不同地方拍嘢係冇停過。」更指陳豪忙到連其4月1日生日也無暇慶祝，惟有另夾時間，但不會跟4月16日生日的老公一次過慶祝，因兩夫婦慶生要分開搞，覺得工作要緊，至於她最想收到的生日禮物是去旅行過二人世界，其實只要兩個人獨單出街食飯已好開心，又說會和老公齊做運動保青春，問到是否做「兩人運動」？她笑住話：「做Gym囉，（有冇做夜晚嘅運動？）呢啲唔識答。」

再講到她被負面新聞多多的網紅集郵，令網民擔心其安全，她表示：「嗰日帶小朋友學嘢，我都唔想影響到小朋友，想保護佢哋唔想佢哋出鏡，雖然作為公眾人物被要求影相，我都會盡量滿足佢哋，唔會理佢咩背景，不過影完相有記者朋友叫我下次小心啲。」

同場的翁嘉穗偕從商老公鄔友正拍住拖現身，之前患肺炎而暴瘦的鄔友正回復狀態，他說肺炎是疫情時的舊事，現已康復，驗身報告指健康情況理想，不過不愛食補品健身，又指愛在網上分享生活，全因是為生意及覺得好玩，只是兩夫婦各有各玩，翁嘉穗偏愛分享扮靚、講時尚及出席活動。問到早前他的Po激嬲老婆，他直認：「好大約束，我冇所謂，又唔係犯法又唔係害人，但佢好大所謂，（太太有冇鬧？）有呀，嘈得好犀利。」翁嘉穗亦認有表達不滿，而鄔友正卻說會繼續想講就講，只是不再涉及太太。

JW（王灝兒）以表演嘉賓身份出席晚宴，身穿大露背短裙的她明顯瘦了一個碼，她歸功多做運動有關：「同媽咪同爹哋啲退休朋友，仲有自己朋友好勤力咁打網球同打羽毛球，又同陳瀅一齊去室內單車，我哋兩個一齊瘦。」除忙做運動外，她亦努力籌備推出每首6位數自資的新歌，她謂：「其實兩年前籌備梗，但一路出唔到歌，今年就想自己儲錢去做，（無綫唱片公司唔幫你出歌？）之後睇吓點啦，做梗全新歌時，我發覺好鍾意，做得好開心，真係好鍾意唱歌，起碼想做5至6首歌，（係咪因為等唔到公司，所以索性自己出歌？）我唔知呀，我覺得依家最緊要係想自己做，（同無綫仲有幾耐約？）唔知呀，亦唔知幾時完約，不過我都做得開心，喺呢間公司一路都學咗好多嘢，完唔完約都覺得唔緊要，（唔再續約？）我哋關係一路喺度，我對所有嘢都好感恩。（覺得公司將資源投放喺《聲夢》度？）又唔會，都戥《中年好聲音》同《聲夢》歌手多機會開心，（拍夠劇？）唔會夠，但覺得係時間要唱歌啦。」

講到投資5至6首歌要數十萬，她現時又要供樓，JW直言為歌為供樓做得辛苦，新居是去年年頭開始投資，但一路有儲錢及做生意，問生意是否賺大錢？她又謂：「又唔係，用積蓄同密密做騷囉，但未乾塘，我都識理財嘅。」問到經濟上可有人支援？她爽快答沒有，但父親有教她投資，只是沒有金錢上支援，所以凡事要靠自己，但很有成功感，亦毋須他人幫忙。

自言不富貴的她，有指連買兩對膠鞋都花費過千元，她就謂：「我真係好鍾意設計師村上隆嘅作品，如果我有錢就買起佢成間公司啦，我都係買佢對拖鞋啫，同埋係限量嘅，我見到村上隆都唔敢行過去同佢打招呼，（唔覺得奢侈咗？）都好唔鍾意先買，勤力做嘢都要買啲嘢令自己開心先得。」