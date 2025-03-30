《橫豎》借金秀賢繼續抽水　秀智IU車銀優同頂級女演員都受牽連

韓星金秀賢驚爆在已故女星金賽綸未成年已開始交往的爭議後，女方遺屬透過臭名昭彰的影片平台《橫豎研究所》，以要求金秀賢承認曾與金賽綸交往6年及公開道歉為名，不斷公開兩人約會的私密照及影片，侵害死者名譽。

昨日（29日）主持人雖繼續爆料，卻在未有任何實證下，指金秀賢與金賽綸交往期間，曾與韓國頂級女演員交往一段日子，又表示該名女演員已結婚，丈夫也是演員，因為太出名，所以不便透露姓名，但就指他們是圈中出名甜蜜的夫婦。

主持人又指金秀賢與金賽綸交往期間，疑同時劈腿多名女星，甚至點名曾合作拍劇的女歌手IU、「國民初戀」秀智、已故女星Sulli，以及女團Wonder Girls出身女星安昭熙，但同樣因為沒有實證，只有他一面之詞，普遍網民也認為毫無事實根據。

此外，主持人甚至拖「臉蛋天才」車銀優落水，指金賽綸過往曾與車銀優同屬Fantagio事務所，女方與車銀優已故ASTRO隊友文彬私交甚篤，但就指車銀優沒參加金賽綸葬禮。他指車銀優的經理人，曾聯絡金賽綸遺屬說「不要再跟《橫豎研究所》主持見面，我們會幫你找更好的媒體」而那間媒體便是知名韓媒《Dispatch》。

而曾跟金秀賢合作「19禁」韓片《Real》的已故女星Sulli，其胞兄日前發文質問金秀賢為何強逼妹妹拍露點床戲，他今日（30日）再於社交網發文狙擊，指對方曾致電母親嗌他封口。