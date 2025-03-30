Jisoo@BLACK PINK自認「大癲」　恨去雪糕車打卡

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo前（28日）、昨（29日）兩晚在亞洲國際博覽館Arena舉行粉絲見面會，是她首次以個人身份會粉絲。

昨晚的見面會在晚上8時左右開始，Jisoo身穿深藍色Tube dress登場，以新歌《earthquake》揭開序幕，她之後用廣東話打招呼：「大家好，我係Jisoo！」又讚香港粉絲「世一」，她表示今次巡迴見面會已差不多來到尾聲，所以前晚完騷後與工作人員一起去吃火鍋慶祝，笑指吃完火鍋後充滿力量，她在訪談環節上被問到人生中最重要的東西是甚麼時，選了粉絲、家人、BLACK PINK、火鍋和桃，她又親自設計送給粉絲的CD相框，當見到奶茶圖案的貼紙時，她自爆在騷前飲了珍珠奶茶，當她見到雪糕車圖案，便立即問：「雪糕車開到幾點？」知道今次沒機會去雪糕車後，她即大表可惜，又說：「咁我下次一定要再嚟香港啦！」

她又學讀廣東話潮語，包括「好firm」、「大癲」，又學以致用講「Jisoo大癲」，之後3組台下粉絲輪流跟Jisoo玩大電視遊戲，勝出的一組獲得Jisoo親自設計的相框，之後她又唱出Hit歌《FLOWER》。

Jisoo在Encore環節走到台下繞場一周與粉絲近距離見面，最後又與全場粉絲大合照及拍攝短片，她約定一定會再來香港跟粉絲見面：「大家一定要食得飽飽，保持住今日的尖叫聲。」Jisoo昨晚在社交網限時動態上載照片表示收到隊友Rose送的花：「彩英（Rose）的花飛到來香港，我直到最後都會加油的，多謝你。」而Jisoo今晚（30日）將在越南河內舉行見面會，是今次巡演的尾站。