胡鴻鈞公開擇偶條件　想同未來女友過生日

歌手胡鴻鈞於日前（27日）度過35歲生日，今天（30日）現身銅鑼灣出席歌迷為他舉辦的生日會，現場聚集了約百名粉絲，場面熱鬧非凡，他即場演唱新歌再切蛋糕慶祝，畫面溫馨有愛。

在接受訪問時，他表示感激自歌迷會成立以來，粉絲每年都會為他舉辦生日會，這讓他有機會與粉絲們近距離接觸和交流。今年，他的生日正日與家人共度，當被問到除了家人外，還希望和誰一起慶祝生日時，他笑住回答：「未來女朋友囉。」他透露雖然家人並未催促他成家立室，但對他的感情生活仍然保持關心。

在感情方面，他公開擇偶條件指不介意對方的年齡和來自何地，最重要的是雙方能夠合眼緣，並且在性格和相處上有良好的感覺。談及有否請好友吳業坤的日籍太太為他介紹另一半，他笑言：「我日文唔得，冇佢咁叻。」

近日，胡鴻鈞剛完成內地演唱會巡演的第一站，他表示由於過去一兩年多是在內地活動，他現在希望能在香港多留一段時間，陪伴家人並照顧香港的歌迷。此外，他時隔兩年多推出了一首新的廣東歌，這首歌由他本人作曲，未來還會有其他音樂作品陸續推出。問到拍攝MV會否勾起戲癮，他坦言：「梗係想。（想挑戰咩角色？）其實好想做專業人士，例如醫生、律師、消防員、警察，因為呢啲職業係我現實唔會做到嘅嘢。」

今年的生日願望，胡鴻鈞直言希望身體健康，能有更多工作機會和找到一段戀愛，對於最近世界各地發生很多天災，他表示最重要是注意安全，做多些資料搜集，亦希望大家都能平平安安。