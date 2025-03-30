《破·地獄》加長版收益撥捐慈善　周家怡朱栢康帶隊先睹為快

許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）主演的英皇電影《破·地獄》無論票房、口碑或獎項均大豐收，並在徇眾要求下於4月4日清明節上映加長版，多達12分鐘從未曝光片段將呈現觀眾眼前，今日電影公司宣布加長版正場票價一律為港幣80元（個別戲院除外），而加長版部分收益將撥捐慈善機構，回饋社會。

對此，Michelle大表支持：「記得謝票嘅時候，觀眾朋友一直都敲碗加長版上映，轉眼間導演已經準備好呢個更多故事枝節同人物關係嘅版本，得悉部分票房收入撥捐慈善，感覺好有意思，依家又有更多理由再次入場欣賞！」

此外，《破·地獄》團隊日前現身尖沙咀戲院首度欣賞電影加長版，出席包括英皇集團主席楊受成、演員朱栢康、周家怡、金燕玲、岑珈其、艾妮、劉若寶、張凱娸等，本屆金像獎最佳男配角大熱的朱栢康在現場大受歡迎，他透露對加長版充滿期待：「加長版入面我個角色同其他角色會有更豐富嘅關係，所以好期待同大家喺大銀幕上面分享。」而首度於加長版亮相的岑珈其甫見楊受成大表興奮：「多謝佢喺上映後半年再度送上加長版畀觀眾，我亦好榮幸再次喺陳茂賢導演嘅作品出現。」