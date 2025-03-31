【是日通勝】

農曆三月初三

乙巳年 己卯月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：詞訟、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：29、38、06

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作量龐大，易顧此失彼，精神壓力大增。

金牛座：努力付出不會白費，經濟上可獲理想回報。

雙子座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

巨蟹座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

獅子座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

處女座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

天秤座：投資股票存在一定風險，要留意市場消息。

天蠍座：工作時不要發表太多意見，可免無謂煩惱。

人馬座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

山羊座：只要有足夠耐性，可把當下難題逐一克服。

水瓶座：自律言行態度與脾氣，小心處理家庭問題。

雙魚座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）蛇 財運差

鼠：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

牛：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

虎：做事謹慎，能妥善處理工作上的難題。

兔：健康有隱憂，抵抗力下降，注意休息。

龍：給情人多幾句讚美，感情關係更親切。

蛇：是日沖煞，感情運一般，財運亦欠佳。

馬：好好享受當下生活，不要再杞人憂天。

羊：對舊愛念念不忘，跟自尋煩惱冇分別！

猴：事業運平平，工作量多得令你吃不消。

雞：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

狗：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

豬：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

清明時節雨紛紛

轉眼間已來到農曆三月初，再過幾天（陽曆4月4日）就是中國傳統節日——清明節。

中國農曆把一年分為二十四節氣，每個節氣十五天，用來反映氣候變化及指導農業耕作。

清明為二十四節氣中一個重要的節氣，標誌着萬木凋零之冬天已成過去，風和日麗之春天到來。

從五行八字計算，在這個月份出生的人士，因五行木盛，所以大部分人士的五行缺金，應

怎樣取得平衡？答案就是補充五行的不足，在日常生活中多補金，例如佩戴金飾、穿白色的衣服（因白色屬金）等。由於木盛，最好少用綠色的東西。

另外，平時坐臥的位置要背靠西方，睡床的枕頭也靠西方，當一個人睡得好，頭腦自然清醒，做甚麼都會順暢一點。

至於春天出生的人士最適合從事金融、銀行等相關行業，往西面發展，機會多，也較易成功。

我們的狀態就是最好的風水！

認識自己，改造自己，找對屬於自己的位置。在各方面照顧好自己，世界才會屬於你。