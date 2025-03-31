東方日報C1：趙露思被轟「賣慘」　刪片再爆罵戰

內地小花趙露思與虞書欣不時被外界拿來比較，近日趙露思參與的真人騷節目開播惹是非，電視台急刪4大爭議性片段，怎料弄巧反拙，趙粉批小題大做，反指虞書欣也有類似爭議性畫面，無辜受牽連的虞書欣獲粉絲力撐反擊，兩派粉絲罵戰一觸即發！

趙露思去年底因抑鬱症而停工，最近播出她在病後復出拍攝的內地真人騷節目《小小的勇氣》，望透過自然真實的紀錄呈現人在困境中重拾勇氣的故事，趙露思在節目中分享自己的故事之餘，同時走訪四川採訪當地村民。

趙露思以零陣容兼零酬勞拍攝，主打正面積極，然而節目播出後引發不少爭議，除了質疑她賣慘外，其言行亦受到網民批判。近日有網民發現電視台將節目中受爭議的片段剪掉，將原本80分鐘節目剪成75分鐘，當中被刪掉的內容包括趙露思與手工藝老伯對談一段，當時她問對方為甚麼不傳承手藝時，笑指對方「你自私了」；還有她詢問山區女孩「是否拍過藝術照」，並向對方展示自己7歲時的藝術照片，被評缺乏共情兼問題離地。此外，趙露思指以前不知道拐杖作用，以為只是權威象徵，以及她在車上未有正確地繫上安全帶的片段統統被剪掉。

粉絲插節目組小題大做

電視台為息事寧人而刪片，怎料救火失敗，反而招來更多話柄！有人認為刪片變相承認片段有問題，趙露思的粉絲指部分人過度解讀及斷章取義，刪片實屬小題大做，並在相關評論下將虞書欣昔日拍節目以同樣錯誤方式繫安全帶作為例子，當時無人在意，但同樣事情發生在趙露思身上卻備受批評，直指做法雙標。虞書欣的粉絲見偶像無端被拉落水大感不值，即時作出反擊，直斥趙方意圖模糊焦點，轉移話題，兩派粉絲互相指摘演變成罵戰。

被推上輿論風口的虞書欣卻未有理會，她前晚在社交網發收官文向劇集《噓，國王在冬眠》的角色告別：「希望每個冬天到來的時候，大家都能記得小國王的溫度。」至於劇中CP林一亦有發文抒發感受，更花了大量筆墨感謝虞書欣，指她是自己見過最「E」的人，有甚麼想法或不開心都會說出來，從不委屈自己，對自己及工作要求高，永遠保持着活力滿滿的狀態，他自言以前深怕說話被扭曲放大，獲對方開解：「那時她看到了這情況就跟我分享了她的經歷，讓我開始發現原來很多女性面對的網絡環境，比對我來說是更更更不友善的。」網民大讚虞書欣內心強大，難怪面對負評也見怪不怪。

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