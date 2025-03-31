謝霆鋒啟德騷加場聽日開賣　展覽車被誤當售票處

歌手謝霆鋒相隔25年終定於於啟德主場館舉行一連4場《Evolution謝霆鋒進化演唱會》，主辦單位日前宣布終極加開4月27日場次，門票將於明日中午12時正式開賣，全城粉絲磨摩拳擦掌，勢必再創秒殺紀錄。

而霆鋒的演唱會海、陸宣傳攻勢已覆蓋全港，各區驚現大型展覽貨車巡迴宣傳，6架宣傳貨車分別游走銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、荃灣及大埔港九新界。車身及車廂內印滿霆鋒的演唱會海報及各時期的相片，最特別的是每架車廂中都放了一支霆鋒曾經使用及具代表性的結他，他於2003年一個戶外音樂會上掟爛的結他亦有展出，而為了回饋歌迷，前來現場打卡的歌迷，只要Follow霆鋒Social Media就可以免費獲得「Nic Evolution 2025限量頸鏈」一條，吸引無數路人駐足打卡，更有台灣歌迷是特地快閃12小時飛來香港，跑遍各區追展車，希望可以得到紀念品。除此之外，今日中午維港海面同步出現巨型貨船，拉起霆鋒巨幅演唱會廣告，成為港灣最耀眼風景線，歌迷紛紛湧至海旁拍照留念。

不過期間發生了「美麗的誤會」，熱情歌迷見到宣傳車後，誤以為可現場購票，即蜂擁排隊及上前詢問，大會主辦方隨即澄清，強調門票公售將於明日才正式開始，呼籲大家耐心等待，並做好搶票準備。

謝霆鋒不僅是影視歌三棲天王，更是無數人心中的時代偶像。他的音樂充滿爆發力，從《玉蝴蝶》到《因為愛所以愛》，每首經典都承載着樂迷的青春記憶。此次回歸，勢必以全新編曲與視覺盛宴，帶領觀眾重溫熱血沸騰的搖滾魂！