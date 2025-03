「大將軍」李察張伯倫離世　舊拍檔莎朗史東哀悼

美國老牌男星李察張伯倫(Richard Chamberlain)前晚(29日)即生日前兩日於夏威夷懷馬納洛因中風引起併發症離世,享年90歲。

出生於1934年3月31日的李察,縱橫歌影視舞台劇多年的他,60年代憑劇集《喬迪醫生》(Dr. Kildare)中靚仔醫生James Kildare 一角走紅成為年輕人偶像,到了80年代他亦憑多部迷你劇集包括《荊鳥》(The Thorn Birds)以及《大將軍》(Shogun)而登上事業頂峰,當年他被冠以「迷你劇之王」稱號,其中《大》於去年亦被翻拍成大受歡迎的劇集《幕府將軍》。此外,李察亦於80年代主演過兩部《奪寶奇兵》(Raiders of Lost Ark)「跟風之作」《所羅門王寶藏》(King Solomon's Mines)與續集《迷城寶藏》(Allan Quatermain and the Lost City),兩集均大受歡迎,曾與他在兩集中合作過的荷里活女星莎朗史東(Sharon Stone)今日亦有於社交網貼李察的照片並畀心心哀悼。

除了電影事業之外,李察張伯倫的性取向亦被廣泛談論。一直被傳是同性戀者的他於2003年在自傳《Shattered Love》中「出櫃」。他曾與電影導演Martin Rabbett於1984年結婚,直至2010年離婚但一直保持友好關係。但他們一直保持私生活低調。李察曾於自傳中坦承年輕時曾被好多少年追求,曾於1星期收過12,000封粉絲信,當時自己害怕被人知道自己的性取向。