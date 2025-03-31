LocoBike×BlockbeatHK推出加密支付　全球首個共享單車平台支援加密貨幣

【特約報道】隨着加密貨幣的普及，市場對其應用場景的需求日益增加。有別於一般的投資與炒賣用途，香港共享單車品牌LocoBike率先將加密貨幣支付引入大眾市場，讓市民能夠使用USDT、USDC及ETH等加密貨幣支付單車租賃費用。LocoBike與Web3.0綜合解決方案服務商BlockbeatHK宣佈達成合作協議，攜手推動區塊鏈技術在共享經濟與智慧出行領域的應用，為香港乃至全球的實體經濟注入新動能。

共享單車踏入加密時代 正式進軍Web3出行

LocoBike與BlockbeatHK的合作簽約儀式將於4月7日在香港隆重舉行，屆時將吸引來自科技、金融及交通領域的專家和業界領袖參與。AWS、Futurecloud、HashKey Chain等機構代表亦到場交流，共同探討區塊鏈技術如何促進全球資產流動與跨境支付。

LocoBike作為香港最大共享單車平台，擁有超過60萬名註冊用戶，一直致力於推動智慧城市與綠色出行。而BlockbeatHK則是香港領先的Web3.0解決方案供應商，為金融機構及企業提供區塊鏈技術支持。雙方的合作將透過區塊鏈技術提升支付效率，BlockbeatHK自主研發的Web3.0業務支付解決方案SPARK Pay將聯合LocoBike打造支援加密支付的共享單車系統，為市民提供更靈活、安全及去中心化的支付方式，標誌着香港在加密貨幣支付應用上的新突破。

支援多種加密貨幣支付方案 輕鬆體驗

LocoBike的加密支付功能已經整合至最新版本的應用程式，並支援以下加密貨幣支付共享單車費用：

可用加密貨幣支付選項

‧ USDT（Tether）

‧ USDC（USD Coin）

‧ ETH（Etherum）

‧ POL（Polygon）

支付方式與應用場景

‧ LocoBike APP提供加密貨幣錢包整合，用戶可選擇以穩定幣或其他加密貨幣支付會員計劃

‧ 支援用户使用多種區塊鏈錢包進行支付，包括Metamask、OKX Wallet、Coinbase Wallet、SPARK Wallet等

‧ SPARK Pay的Online Payment、POS Payment、Bill Payment服務可支持線上商户、線下商户及B2B貿易等多元場景，并支援QR Code掃描支付

‧ 計劃未來增加對Binance Smart Chain、Solana等主流公鏈的支持，以及擴展至其他主流Layer 2網絡（如Base、HashKey Chain、Arbitrum、Optimism等），以降低交易成本，提高支付效率。

‧ 計劃未來優先支持符合香港監管要求的港元穩定幣，以增強用户的支付體驗和交易安全性。

區塊鏈技術賦能RWA合規發展

簽約儀式同期舉辦了「RWA（香港）峰會」，聚焦區塊鏈技術如何促進全球資產流動與跨境支付。隨着全球資本市場迎來結構性變革，如何確保虛擬資產的合規發展，並提升傳統金融體系的流動性，已成為業界關注的核心議題。

BlockbeatHK創始人兼CEO Harriet Cao表示：「區塊鏈技術不僅能賦能金融市場，更能促進實體經濟的發展。我們與LocoBike的合作，將讓加密支付走入市民日常生活，真正實現Web3的普惠應用。」

LocoBike創辦人及主席程俊豪先生則指出：「我們一直致力於推動環保出行，透過區塊鏈技術，我們能夠提供更便捷與低成本的支付方式，讓更多市民享受智能交通帶來的便利。」

除支援LocoBike自有應用，BlockbeatHK還將與Locolla Limited合作進行本地商戶拓展，雙方將積極探索在新能源資產RWA、代幣化碳資產、NFT支持的新型企業和會員數字營銷等方面的合作，進一步助力香港智慧城市建設與低碳經濟轉型。

標誌香港加密支付應用新里程

LocoBike成為全球首個導入加密貨幣支付的共享單車平台，象徵着香港在數字金融與區塊鏈應用上的新突破。隨着技術的進步與監管框架的完善，未來有望看到更多企業將加密支付擴展至零售、旅遊、交通等多個領域，推動香港成為全球數字資產創新中心。LocoBike x BlockbeatHK的合作，將如何改變香港市民的出行方式？加密貨幣支付是否會成為未來趨勢？讓我們拭目以待！