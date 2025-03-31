高性能越野車系列矚目登場　揭起香港電動車新潮流

【營業資訊】日前奇瑞國際公司在香港舉行了OMODA&JAECOO品牌新車發布會，標誌著該品牌正式登陸香港市場，同時宣布建發汽車成為奇瑞OOMODA&JAECOO品牌在香港及澳門地區的總代理。此次發布會更首次展示了OMODA E5、JAECOO 6 EV及JAECOO 7 PHEV等3款全新車型，現場來賓都感到非常雀躍。

在發布會上，奇瑞國際公司執行副總經理陳春青先生與建發汽車海外經銷部總經理奚琼慧女士舉行了授權儀式，陳春青先生親手將香港地區首台PHEV - JAECOO 7 PHEV的汽車模型交予奚琼慧女士，標誌著奇瑞汽車與建發汽車攜手，共同進軍香港電動車市場，並全力支持提升香港的環保出行願景。

在致辭環節中，奇瑞國際公司執行副總經理陳春青先生表示：「奇瑞汽車連續 22 年位居中國品牌乘用車出口第一，並於2024年首次榮登《財富》雜誌的「世界500強企業」，這是對我們企業實力的肯定。今天的發布會標誌著OMODA&JAECOO品牌進入香港市場，為本地消費者帶來更多先進的電動車選擇。」

隨後，建發汽車總經理黃衛平先生發表致辭，對於進軍香港市場表達了的期許，他指出：「建發汽車專注於提供高質量的汽車產品及服務，我們期待OMODA&JAECOO系列能夠為香港駕駛者帶來全新的駕駛體驗，讓消費者在環保出行的同時享受到卓越性能。」

OMODA&JAECOO (香港)高級產品顧問葉飛揚先生於發布會上詳細介紹了OMODA E5、JAECOO 6 EV及JAECOO 7 PHEV的車款特色。