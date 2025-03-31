Sydney Sweeney與未婚夫解除婚約　即與「前度」Glen約會斷正

美國新一代性感女神Sydney Sweeney早前被爆與餐飲業大亨未婚夫Jonathan Davino分手，她除下訂婚鑽戒之餘亦於社交網刪走2人甜蜜咀嘴照。回復單身的Sydney被爆與新片《The Housemaid》拍檔美國男星Brandon Sklenar傳緋聞後，昨日又傳她與舊作《真的狠愛你》（Anyone but You）美國男星拍檔Glen Powell密會，因而懷疑她們翻撻。

Sydney與Glen於2023年在浪漫喜劇《真》合演情侶，並一度盛傳撻着，宣傳期間舉止親熱，Glen更於同年與女友Gigi Paris分手，不過Sydney與Glen後來「解畫」稱是為宣傳做效果。不過「紙包唔住火」，有網民圖文並茂爆料指見到2人日前在德州達拉斯一餐廳出現，並有傳Sydney到當地是出席男方妹妹Leslie的婚宴綵排。有知情者爆料指2人是非常要好的朋友，Sydney亦與他的妹妹好老友。而上周Sydney於社交網分享性感照後有網民發現Glen都有畀like。