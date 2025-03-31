金秀賢爆喊否認勾搭未成年金賽綸　鬧爆不實爆料：我沒做的事就不能承認！

金秀賢遭女星金賽綸的遺屬指控從她15歲開始交往6年，曝光他傳給15歲金賽綸「我何時才可以抱着妳睡」等Kakao Talk對話紀錄，醜聞風暴越演越烈。金秀賢龜縮了21天，今（31日）由律師陪同現身記者會，不開放媒體提問；他穿着黑西裝黑襯衫，一臉沉重入場，先深深一鞠躬，表示「很多人因為我受傷」，之後說到激動落淚。他痛哭流涕承認在《淚之女王》播出的4年前，曾和金賽綸交往1年，但因身為主演必須守護很多東西，他無法第一時間站出來說明，「如果大家批評這樣自私的我，我概括承受一切，還有要對珍惜我的所有人道歉」，他強調沒有在金賽綸未成年時交往，她鬧出酒駕風波被索賠時也沒有故意逃避她，《橫豎研究所》爆料的對話紀錄是移花接木，「我沒有做的事就不能承認」。

金秀賢經紀公司「GOLDMEDALIST」老闆安聖洙（音譯）先向媒體致意，「感謝百忙之中抽空趕來」，再三強調「正如之前所述，不會有提問時間，請大家見諒」。穿着全黑西裝的金秀賢接着上台，對着鏡頭深深一鞠躬，他面色凝重表示：「大家好，我是金秀賢，首先對不起，因為我一個人，好像有很多人受到痛苦，還有故人也沒辦法安息，我覺得很遺憾。我自認是膽小鬼，我一直都是為了守護自己擁有的東西，總是害怕會失去甚麼，忙着逃避一切，所以站在這裏花了很多時間，我一直想應該一開始就在這裏告訴大家一切。」

金秀賢訴說心境：「我當上演員後獲得大眾的愛戴，因為我是擁有很多的人，成了要守護很多東西的人。《淚之女王》播出時，因為身為主演要守護的東西很多，如果當時承認幾年前曾經交往，那會發生甚麼事，跟我一起熬夜的演員們，還有賭上一切的製作公司，還有公司的所有人會怎麼樣呢？每當明星金秀賢和平凡人金秀賢該怎麼做出選擇時，我好像都會選擇明星金秀賢，所以每天都很害怕。因為明星金秀賢的選擇，會帶給我甚麼後果，讓我一切都感到很害怕，但是如果再次回到《淚之女王》播出的時候，我還是會再次做出同樣的選擇，我只能這樣做。如果大家批評這樣自私的我，我概括承受一切，還有要對珍惜我的所有人道歉。」

金秀賢哭到聲音顫抖：「我現在這個時刻也非常害怕和不安，擔心現在我說的話又會有甚麼結果，但是因為我是這樣的人，所以我覺得必須說出來。還有人給了建言，要我好好的結束，要危機管理要先展現出好的一面，這樣大家就會淡忘，再準備復出，我如果聽了這些話，我跟故人的私生活也許就不會被爆料成這樣。明天會被上傳甚麼照片，會爆出甚麼事，也不會被威脅這些事，也不會被流出私照遭到侮辱，但是我沒辦法這麼做，威脅我把不實的事要我承認，我沒辦法這麼做。」

他否認對未成年的金賽綸出手，「我要告訴大家最好奇的事，我沒有在故人未成年時交往，還有逃避故人也並非事實。我和故人跟一般人一樣是平凡的情侶，帶着好感交往，我們和一般情侶一樣，分手後更小心翼翼，因為我們是大家都熟知的演員。故人和我同公司時，我也知道她怎麼過，因此更是如此，當故人歷經酒駕事件後，我更是沒辦法輕易聯絡她」。

記者會上他播放GOLDMEDALIST老闆邊鎮浩跟金賽綸生前最後經紀公司老闆高松雅的通話錄音，當中提到追討7億韓元債務的第二封存證信函是形式而已，不用擔心。

金秀賢接着表示：「遺屬不久前透過記者會公開我和故人的Kakao Talk紀錄，還有那個YT（指橫豎研究所）拿2016年的Kakao Talk，污衊我跟未成年，但是2016年Kakao Talk和2018年Kakao Talk的對象是不同人。我為了證明，拿遺屬公開2015年到2018年的Kakao Talk紀錄，還有今年我跟朋友的對話，委託公正的分析機構，證明2016年和2018年傳訊的對象是不同人。遺屬的爆料之後，令我最痛苦的是，我和經紀公司發出聲明，遺屬就會有新的音檔出現，照片和音檔都跟原本不一樣，是被動過手腳的，一直出現不實的內容。」

律師表示將對來歷不明的金賽綸「阿姨」、《橫豎研究所》提起民事與刑事告訴。此外，律師又指遺屬提供的照片及短訊截圖均為造假，並將以名譽損毀為由，向金賽綸遺屬提出120億韓圜（約6,350萬港元）索償訴訟。