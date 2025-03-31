百貨店35周年慶　多重推廣優惠輪流登場

【營業資訊】推廣1：千色Citistore × APITA × UNY CICIBELLA 「旅行生活の專家」系列產品換購

日本時尚及家居生活品牌 CICIBELLA 旅行必備好物現已新登場！凡於千色 Citistore、APITA 及 UNY購物淨值滿$300，即可憑低至17折換購「日本CICIBELLA 旅行生活の專家」之產品，CU APP 會員更可憑會員優惠價換購；凡換購任何行李箱產品更額外送CICIBELLA 面膜7片裝。熱愛周遊列國的你千萬不要錯過！

「日本 CICIBELLA 旅行生活の專家」以簡潔設計推出一系列實用性兼時尚的旅行必備好物，包括20吋、24吋及28吋行李箱、旅行收納袋、可摺疊旅行袋、保溫/保冷購物車及手提風扇共10款產品，成為你不可或缺的旅行夥伴！

換購日期：2025.4.1（二）至 6.11（三）

推廣 2：千色Citistore 35周年慶

全線千色Citistore將舉行「35周年慶」，推廣期間推出「幸運大激賞」抽獎活動，購物滿$350（CU APP會員額外獲贈一次抽獎機會），有機會賞你去旅行及豐富禮遇！

推廣日期：2025.4.3（四）至 4.23（三）

另外，更為大家帶來一系驚喜優惠！包括：獨家換購千色Citistore35周年特別版隨行袋及麻質手挽袋、獨家發售雅芳婷mofusand床上用品等。