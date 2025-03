歌手許靖韻(Angela)出道以來積極工作,曾以「小背心」之名殺入KOL界扮網紅,唱出名堂後即被邀攻打內地市場,又參加過女團選秀收獲全國粉絲,努力一定有回報,早前佢開巡唱不斷賺錢,為嘅就係上車,而最近佢終於都收樓喇!成功做業主嘅佢,就晒出收樓實況,雖然新屋咩都未有,但佢就先帶大家嚟個小小預告,只晒出客廳一角,並留言:「Welcome to my new place 😆🤣」

見新屋望見開揚山景,一開門就係雅致客廳連露台,仲見到左右均有其他房間,不過佢就冇show到畀大家睇,保持神秘及私隱,不過佢都難掩開心神情,由開門到入屋均笑到四萬咁口,仲嚟個大轉身以表興奮,確係開心。