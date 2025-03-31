馮盈盈獲讚「堅、勁、挺」　關楓馨狂爆金句

藝人馮盈盈、關楓馨與羅家英今日（31日）現身金鐘，為無綫節目《飲茶》宣傳，推點心車向茶客派雞飽，大受茶客歡迎，有不少茶客爭相要求與眾人合照。3人受訪時表示是首次於酒樓推點心車，談到當中以家英哥最受茶客歡迎，他笑稱上年紀的對他特別有興趣，後生的就交給兩位美女拍檔，又搞笑指盈盈一面送包一面鞠躬，向大家「送大包」，指她「可大可小」，他解釋：「佢講嘢幅度有時好尖銳，有時廣闊，好似做台慶。」問到關楓馨豈不是被盈盈搶風頭？她指自己喉嚨痛不便講話，要穿着密實點保暖照顧身體。

家英哥繼續向盈盈「開火」，笑指她在節目中不停對他講「豈有此理」，問到盈盈唱《金絲雀》被他叫停是否因難聽？他指這是太太汪明荃的飲歌，其他人唱也不會好聽，又爆盈盈在廣州拍攝時很受當地男生歡迎。提到太太指盈盈身材好，家英哥笑稱信一半，又形容盈盈有「堅、勁、挺」性格。

家英哥表示太太剛出發到澳洲9天拍攝節，笑指今早太太起床時他繼續扮瞓，又笑稱沒見幾小時已掛念：「不過到佢返嚟我哋都冇得見，因為我都要同朱茵出發去內地做巡演話劇《驢得水》。」他透露今次是該劇首次以粵劇在國內演出。問朱茵是否「堅、勁、挺」？他笑指對方是演藝學院高材生，對前輩不敢開玩笑。問到盈盈面對家英哥的玩笑會否尷尬？她笑稱對方很難捉摸，但合作有火花，家英哥即大讚盈盈腦筋轉得快，很玩得，又笑指關楓馨雖然看似循規蹈矩，但其實經常爆金句。