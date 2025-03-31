「十優」麥明詩親手打造「飛機」　老公盛勁為讚十項全能

「十優港姐」麥明詩去年3月與機師盛勁為結婚，新婚短短一年即迎來新生命，BB日前出世，不過仍未公布BB性別。盛勁為昨日（30日）在社交網上晒出多張「飛機」相，透露去年2人舉辦盛大的遊艇會懷舊主題婚禮派對，婚禮主舞台上的「飛機」原來是出自麥明詩之手，讓一眾網民大讚麥明詩果然是美貌與智慧並重，是100分老婆。

盛勁為晒出多張「飛機」相，並留言：「諗起一年前，我老婆好有心思咁做咗呢個以飛機為主題嘅布置，然後由 @maison.v令到呢件事成真，睇落真係好似架747喺維港低飛#一周年快樂！」照片中可以看到去年二人舉辦遊艇會懷舊主題婚禮派對的場地，當日主舞台由建築設計師@_maison.v_打造，靈感源自維多利亞港夜景及其倒映，而麥明詩亦十分用心地為老公準備驚喜，將場地布置結合了象徵二人的元素，包括啟德機場、波音747「Gingtim Macific」飛機的布置等，巨型的飛機模型透過鋼線懸掛在空中，乍看之下幾乎跟真實的飛機相差無幾，加上蔚藍天空的襯托下，整個畫面頗為震撼。帖文發布後，不少網民留言大讚：「呢個老婆不得了！」