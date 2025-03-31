《KELO.CELL呈獻：保良局慈善劍擊比賽》D‧PARK論劍　舊劍擊器材回收轉贈有需者

【特約報道】香港劍擊選手在奧運及國際賽屢獲殊榮，保良局延續劍擊熱潮，於3月22及23日（星期六及日）假荃灣D‧PARK愉景新城中庭及室內草地，舉辦第二屆《KELO.CELL呈獻：保良局慈善劍擊比賽》，藉著劍擊運動宣揚正向精神，同時為保良局各項服務籌募善款，當中包括青少年服務，幫助他們發掘潛能、回饋社會。活動吸引近800人參與，善款將突破港幣280萬元。

賽事由「拓躍劍擊」協辦，荃灣D‧PARK提供場地支持。活動榮幸邀得立法會議員鄭泳舜先生, MH, JP出席並主禮開幕。他致詞時表示，香港劍擊運動發展愈趨成熟，除了孕育出奧運金牌得主張家朗和江旻憓，以及一眾出色的劍擊運動員外，也需要培育更多新血。保良局慈善劍擊比賽正好可以為公眾和小朋友提供更多實戰機會。

保良局主席龐董晶怡女士於啟動禮致詞時表示，今年參賽人數接近800人，刷新最高紀錄。她感謝各界支持，特別是活動主禮鄭泳舜議員、活動冠名贊助及慷慨送贈價值接近60萬元禮品的KELO.CELL、協辦機構「拓躍劍擊」及三位節目主委。「保良局慈善工作跟運動員一樣，一直不斷努力，精益求精。承接巴黎奧運及今年亞洲青少年劍擊錦標賽之熱潮，希望保良局慈善劍擊比賽能提供更多機會給各界劍手切磋交流，將劍擊運動普及化。」龐主席又鼓勵大家在觀賞賽事、為參加者打氣之餘，更可以捐款支持保良局，令活動更添意義。

本屆賽事設有38項分齡花劍、重劍及佩劍個人賽，由6至17歲的兒童及青少年參與。今年更首設不限參賽年齡的公開組賽事，吸引近800名劍手參與。一如上屆賽事，保良局於比賽當日亦有向各界收集舊有的劍擊器材。今年收集到多件劍擊器材和用品，包括比賽服、面罩、手套、上衣、劍和劍車，之後會轉贈予有需要的兒童及青少年，希望令更多人接觸劍擊運動。

保良局慈善劍擊比賽由何許頴嘉總理、鄧李璧莛總理及湯陳筠霖總理擔任節目籌委會主席，三位均表示，希望透過是次劍擊比賽，將劍擊運動推廣至社會各階層，並幫助更多弱勢社群。很高興今屆慈善劍擊比賽吸引了眾多不同年齡的兒童及青少年參與，希望他們可於比賽場上突破自己，盡情享受比賽的過程，並將場上的堅持和努力帶到日常生活，建立正向人生態度，提升社會凝聚力，期望所有參賽者都能發揮水準，創造理想成績。

開幕禮設劍擊示範 兩受惠少年齊獻技

今年活動首擊設有劍擊表演賽，由保良局兩名受惠少年劍手——繁熙及思敏於開幕儀式上示範劍擊比試，並由2024年十大傑青、前港隊劍擊運動員張小倫先生作現場專業旁述及介紹劍擊賽規。

兩位年輕劍手初登舞台並不怯場。學習劍擊僅一年多的思敏表示：「初學劍擊時，我很在意輸贏，現已學會冷靜應對，心理質素大大提升，很高興在今年學界比賽中打入八強。」而17歲的繁熙則從10堂入門課程開始，展現出對重劍的偏愛與潛力。「劍擊不僅考驗體能，更需智謀與策略，從對戰中更磨練出堅毅的意志。」

查詢：保良局籌募部 2277 8237 / 6708 2413（WhatsApp）