談善言增肥20磅豁出去　與盧鎮業體驗做父母

藝人談善言（阿談）與盧鎮業（小野）日前接受HOY TV專訪，分享新戲拍攝點滴，阿談早前擇下電影評論學會大獎頒發影后，是她入行後首個電影獎項，她表示沒想過獲獎：「得知結果時也很驚訝，因為最初網上得知沒有實感。」認為媽媽的角色很具挑戰，幸好有很多媽媽向她提供資料：「好像余香凝曾讓我上門過一晚，她趕走丈夫，好讓我嘗試照顧寶寶，整個流程是怎樣，還陪我聊天一整晚。」小野表示有參與余香凝的體驗班：「我去了半晚吃了一餐飯，體驗有趣，因為我全程在吃飯，看着她照顧寶寶，就如戲中角色那樣。」阿談笑指余香凝曾表示丈夫也是如此。

為了呈現媽媽分娩後對身形轉變的感覺，阿談有場用了特技化妝的正面裸體戲，她說：「我們提早四至五個小時去黐假皮，那假皮製作得很仔細，各個部位的妊娠紋都很真實，令我感受到是怎樣一回事。」她為此角色她不惜增肥20磅，最初靠吃增肥10磅不難，但要多過10磅就難，所以每晚要喝全脂奶加芝麻粉，計算卡路里。她笑言看到鏡中的自己也懷疑能否回復苗條。

阿談拍完此戲後，令她對媽媽有種新的認知：「以前可能對媽媽就有種真偉大的概念，媽媽付出很多，但你不知道媽媽付出了、掙扎及犧牲了甚麼。會更想打破那種為母則強，以及媽媽真偉大這些讚美或枷鎖，因為這些觀念令媽媽很想追求，做不到就好像不夠完美不合格，但沒有人是完美的。」小野明白到原來女性生育前後會經歷心理變化及身體上的苦難，覺得作為男仕多點抽空回家，分擔一些家務十分重要。小野今年入圍金像獎最佳男配角，他表示沒幻想過獲得提名：「但我很開心，因為很難得，遇到些創作是文本好，加上喜歡這個題目，覺得很有意思。」2人都出道十多年，阿談覺得不同時間自覺有點進步及不同，小野表示近年有一個體會：「明白對手是你最重要的部分，當你願放開，別只着重於你要怎演出，而是去想我們怎樣演出的時候，雙方合作就會事半功倍。」