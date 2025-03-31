播種情人　最愛打真軍

好多男人喺曳曳嗰陣會突然化身環保鬥士，之不過唔用安全套又真係唔多安全，好易搞出人命！AV業界資深人士神仙乙表示，想享受無拘無束嘅激戰快感，必須有孕育下一代嘅心理準備，而日本AV有所謂種付系列，女主角唔介意做媽媽，自然點玩都得！

誓振夫綱

由PREMIUM推出嘅《我對這個總是有外遇的淫婦進行了20次中出》，講述阿明同老婆AIKA結婚多年，前者顧住工作，令兩公婆愈嚟愈少傾偈，就連上床都冇！後來阿明知道老婆經常出去溝仔玩一夜情，某個晚上決定喺對方出夜之前振一振夫綱！AIKA為免自己出去勾佬一事被踢爆，只好作出配合，而阿明更食住個勢，打真軍兼中出，話好想生番個BB咁話！自此之後，每當AIKA準備出夜街，阿明就會捉住呢位嬌妻上床，經過連番中出，兩公婆總算重修舊好，過住風流快活嘅日子。

難敵雄風

喺ROOKIE出品嘅《超級厚面皮美女終於明白了！》入面，北岡果林、真白沙羅呢兩位美少女為人輕佻，最鍾意約埋溝仔，呃飲呃食兼玩弄對方感情。某一日，兩女遇上充滿男人味嘅大叔德哥，諗住笑對方雄風不振，口輕輕咁應承上開房，殊不知如意算盤打唔響！原來德哥嘅床上功夫了得，淨係前戲部分已經搞到兩位少女慾火焚身，加埋雄風強勁，以一敵二都綽綽有餘！兩女為咗得到更強烈嘅快感，一直纏住德哥要打真軍，仲話好樂意為對方生BB添！

傾情肉搏

由A-VLOG製作嘅《與下班巨乳土木工程美女的交配記錄》，男主角晉仔喺地盤打工，生活刻板乏味，後來認識到同為地盤工嘅大波美人千鶴惠麻，開始胡思亂想，某日更大膽提出開房要求。惠麻為人豪放，對晉仔又有啲好感，於是一口答應。入到情趣酒店，晉仔開始利用各種情趣玩具，不斷刺激惠麻。喺飽受快感衝擊下，惠麻居然叫晉仔毋須做安全措施，仲話唔介意為佢生兒育女添！

簡評

本仙一向注重安全，對於種付系列嘅男女主角咁夠膽喺鏡頭前中出，唔怕惹病有BB，只能寫個「服」字！3部作品中，本仙最鍾意《超級厚面皮美女終於明白了！》，原因係北岡果林、真白沙羅呢兩位女優夠晒青春嫩口，見住佢哋一開始嗰種輕佻態度，真係好想恨恨地教訓一下，難得有猛料大叔代勞，身心都舒暢晒！