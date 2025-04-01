【是日通勝】

農曆三月初四

乙巳年 己卯月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、理髮

忌：問卜、動土、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：22、23、14

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

金牛座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

雙子座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

巨蟹座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

獅子座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

天蠍座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

人馬座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

山羊座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

水瓶座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

雙魚座：事業運稍微好轉，但有很多問題仍需面對。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 財運佳

（跌）牛 壓力大

鼠：謀事踏實，按部就班，有望獲得佳績。

牛：工作運稍遜，壓力大，進度比預期差。

虎：做事不可忽略細節，粗枝大葉易撞板。

兔：凡事看開一點，負面情緒會影響健康。

龍：感情運欠佳，不夠專一會惹上爛桃花。

蛇：得財有難度，忌沉迷享樂，要看緊錢包。

馬：是日沖煞，只要謹言慎行，問題不大。

羊：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

猴：事業運一般，做好本分，勿抱怨過多。

雞：感情關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

狗：與其眼紅別人的成就，不如做好自己。

豬：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

清明節掃墓必知

清明節是很重要的祭祖節日，亦是二十四節氣之一，2025年的清明在公曆的4月4日，大家前往掃墓時應注意以下事項。

時間：上山掃墓時間最好是在上午7時起，至下午5時完成祭祖活動，因過了下午5時較容易招惹陰靈。

拜祭物品：準備打火機、蠟燭、紅色腳的竹簽香支、金銀紙、溪錢、祖先衣、土地衣等，還有祖先在生前喜歡吃的東西，供奉菊花是最適合的，也要敬上茶酒水。拜祭完成後，茶酒水及祭品是可以吃喝的。

衣服：穿着運動裝較適合行山和坐地上向祖先跪拜叩頭。跪拜叩頭要分輩分，由最高輩分的人員先跪地三叩頭，再由長輩安排晚輩每位對祖先跪地三叩首。

禁忌：祭祖人員不可踩在任何墓塚之上，如要踏過墓塚，定必出聲說「對不起，我要踏上來過路」。墓是靈魂的居所，不能隨意嬉笑怒罵、大聲喧嘩、口出穢語、亂跑亂跳、隨處大小便（如要大小便就去找廁所，若於草叢內解決，事前要說「對不起啊！我要解決大小便」）。路過別人墓碑時，不可褻瀆亡者，不能對亡者的面貌、名字或墓穴設計評頭品足，以免惹一身麻煩回家。

事後：掃墓後，要在家大門口燒點紙（擦嘴的清潔紙巾）及每個人要跨過火盤才入宅內。山上墳地較陰，有晦氣及很多野鬼陰靈，因此跨火盤進家後要用黃皮葉、柚子葉、艾葉、獨腳仙茅草或柳枝等，泡水洗頭髮洗臉洗澡來辟邪氣。家的大門口也宜插上柳枝來擋邪化煞。