娛圈單打︱王者震撼回歸 結束也是開始

一連兩日喺南韓首爾高陽體育館舉行嘅G-Dragon「Übermensch WORLD TOÜR 2025」終於圓滿結束，但結束亦係開始，事關龍哥嘅全球巡唱將馬不停蹄喺多個城市舉行，8月生日月仲會嚟到香港，各位V.I.P同FAM要想盡辦法搶飛啦！

事隔8年再開演唱會，龍哥施展渾身解數，演唱會製作絕對係世界一級水平，開場前更有無人機匯演，先係砌出一個面譜，之後竟然變成龍哥嘅靚仔樣，睇到粉絲嘩嘩聲！今次回歸世界矚目，就連「古老闆」古天樂亦赫然在座，唔知佢係GD粉絲吖，定係順道為日後娛樂製作取經呢？

好啦，講番演唱會，除咗大唱新歌之外，當然亦唔少得龍哥嘅經典舊作，但最令V.I.P感動嘅係，第二場演唱《Home Sweet Home》終於齊腳，太陽同大成都有現身登場。龍哥亦好感性咁話，明年就係Big Bang出道20周年，20年已經係成人啦，暗示將合體「性感」演出，好期待呀！

點解事隔8年先至重回舞台？龍哥不諱言中間發生咗好多事，除咗佢要當兵，退伍後又碰上新冠疫情，之後嘅「事件」，唔使講出口，大家都心照不宣。即係勝利坐監、T.O.P吸食大麻，同埋佢無辜被屈吸毒，多次主動驗毒先至證明清白。咁樣搞一搞，足足耽誤咗7、8年之久，都咪話唔唏噓。

不過唔緊要，龍哥總算返嚟啦，粉絲簡直係用生命去愛佢！冇誇張㗎，都3月尾啦，首爾竟然落雪，演唱會舉行期間，氣溫跌至攝氏0度，真係會凍死人㗎！搞到龍哥都好抱歉，第二場主動為每個歌迷送暖包。