東方日報C1：金秀賢爆喊認衰　宣告停工

韓星金秀賢爆出在已故女星金賽綸未成年時交往的爭議後，事隔21天，昨日終於蒲頭認錯。他殘爆現身記者會並鞠躬道歉，又發揮韓劇《淚之女王》的神級「催淚」演技，不斷爆喊否認未成年交往一事，並反告遺屬造假，將索償120億韓圜！

韓片《殺手代父》女星金賽綸於2月16日、金秀賢37歲生日當天自殺離世，終年24歲。金秀賢於3月10日驚爆於2015年起，跟當時年僅15歲的金賽綸交往6年。他其後承認雙方於2019年夏天至2020年秋天相戀約1年，強調當時女方已成年，但遺屬不斷透過影片平台《橫豎研究所》公開聲稱是兩人2016年拍拖的照片及視頻，要求他承認雙方交往6年及道歉。

金秀賢爆出爭議後21天才公開露面，於香港時間昨午3時半在首爾舉行記者會，過百傳媒到場。他在代表律師陪同下發表立場，不設提問環節，惹起韓媒不滿。身穿黑西裝的金秀賢現鬚根及一臉憔悴，先向傳媒90度鞠躬，並神色凝重說：「對不起，因為我一個人，令很多人也受到傷害，還令死者無法安息，我覺得很遺憾。我自認是膽小鬼，一直都為守護自己擁有的東西、害怕失去甚麼而逃避，所以花了很多時間才能站在這裏，我一直在想，應該從一開始便告訴大家一切。」

去年金賽綸在韓劇《淚之女王》播映期間，公開與金秀賢的合照，金秀賢當時否認戀情。他昨日含淚稱身為演員，要守護的東西很多，擔心承認數年前的關係會影響當時播映中的作品，以及對工作人員及製作公司造成損害，所以即使重返去年，他仍會作出相同選擇否認交往一事，他自言選擇很自私、卑鄙，但會接受大眾批判，並為此再三鞠躬道歉。

興訟索償6,350萬

他之後情緒失控，淚流滿面指金賽綸家人聲稱他曾與未成年的金賽綸交往，以及強迫女方償還7億韓圜（約370萬港元）賠償金全是謊話。他依舊堅稱雙方只於2019年至2020年交往約一年，並強調女方已成年，至於被指在女方酒駕後斷絕聯絡，金秀賢則指女方當時已跟其他人交往，故只能小心翼翼，不敢隨意聯絡。

金秀賢表示與金賽綸交往期間，像其他平凡情侶般相處，並指控遺屬只因他曾是男友身份，就把他視為逼死女方的殺人犯，讓他每天也相當痛苦、害怕又會出現抹黑他的假證據。金秀賢又指遺屬提供聲稱是2016年女方未成年時跟他的聊天短訊截圖，包括「想錫錫」及「抱着女方入睡」等內容，交給相關機構鑑定後證實造假。

最後，金秀賢未有宣布引退，僅表示將暫停活動一段日子，待輿論平息後再考慮復出。他離場時，現場有記者高呼要求他說出跟金賽綸第一次約會的時間和地點，金秀賢均未有回應便退場。其代表律師稱將以名譽損毀為由，向金賽綸遺屬及《橫豎》提出120億韓圜（約6,350萬港元）索償訴訟。

被爆影金賽綸床照

《橫豎》昨晚直播，公開聲稱是2018年金賽綸高中二年級時，與金秀賢在晚上約會飲啤酒的影片，當時金秀賢正品嘗金賽綸炮製的辣雞湯，金賽綸問他：「味道如何？快點吃吧！」金秀賢回答：「嗯！」還有聲稱是金秀賢拍攝金賽綸在床上睡着的照片，以及公開聲稱是2018年6月9日，金秀賢在當兵期間寫給金賽綸的書信，還有兩人滑雪的約會合照，反擊金秀賢在女方成年後才交往之說。

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