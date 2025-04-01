糭香四溢端午風味　帝港酒店集團Royal Delights(R+)呈獻經典及創新端午節糭

【特約報道】端陽佳節，糭子飄香。為迎接這個闔家歡聚的端午節，帝港酒店集團Royal Delights(R+)誠意獻上一系列用心製作、充滿傳統特色的端午糭子，包括至尊足斤裹蒸糭、五香瑤柱鹹肉糭及帝港湘蓮鹼水糭。如果想一次過品嚐多款特色糭子，「帝港御品四寶糭」就最適合不過，包括五香瑤柱鹹肉、帝港湘蓮鹼水糭、雪蓮薏米棗茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭，一共四款口味，讓您大快朵頤，送禮亦同樣適合。另設有一直以來大獲好評、用料上乘的金裝佛跳牆鮑魚糭，矜貴又豪氣，「糭」有一款合您口味！

2025年5月25日前於帝京及帝逸酒店購買可享折扣優惠；由2025年4月1日至14日於網上商店預訂更可享獨家快閃優惠。

傳統口味 一應俱全

每隻重600克的至尊足斤裹蒸糭為傳統端陽糭，採用頂級挑骨腩肉，甘香鬆化，配合優質燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等多種傳統材料製作，用料上乘。打開荷葉時，香氣撲鼻而來，風味絕佳，送禮自奉皆宜。

傳統的五香瑤柱鹹肉糭同樣會令您垂涎三尺！一級鹹蛋黃、優質瑤柱及蓮子等材料，配上以五香粉調味的腩肉，肉鮮味美，絕對是端午節必吃之選。

帝港湘蓮鹼水糭以晶瑩的糯米包裹着頂級蓮蓉餡，軟滑綿香又甜而不膩，令人回味無窮。

創新口味 突破傳統

帝港御品四寶糭—融合新派及傳統口味，一次過滿足您四個願望，讓您與家人歡度端午節！

傳統口味五香瑤柱鹹肉糭及帝港湘蓮鹼水糭適合一家人享用，當作早餐及下午茶亦是不錯的選擇。

而素食人士就不可錯過兩款創新口味的素糭，包括：全新口味雪蓮薏米棗茸糭，以養顏解毒的雪蓮，配以健脾之薏米及補中益氣的棗茸等製作而成，帶給您不同的素糭滋味。陳皮南瓜籽豆沙糭以營養豐富的南瓜籽配搭回甘的陳皮及香甜豆沙，口感豐富，為您帶來甜蜜滋味。

經典中菜──金裝佛跳牆鮑魚糭

若論豪氣之選，金裝佛跳牆鮑魚糭必居首選。以中國名菜佛跳牆作為靈感，餡料用上多款矜貴食材，包括原隻鮑魚、滋補海參、原粒瑤柱甫、冬菇、金華火腿等炮製而成，並特別以頂級挑骨腩肉代替傳統肥肉，帶來升級滋味。蒸煮後，食材鮮味共冶一爐，滲透糯米之中，香氣四溢，將原盅佛跳牆完美昇華成應節奢華的五月糭。

最後訂購日期│25.5.2025

換領及現貨購買日期 29.4.2025 – 28.5.2025｜帝京酒店．帝逸酒店

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