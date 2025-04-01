碧咸提早慶祝50歲生日　前情婦舊事重提「贈興」

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）將於下月2日迎接50歲生日，不過家人昨日已提早於美國邁阿密為他慶祝生日，今日碧咸於社交網分享他們一家盛裝出席生日派對的照片，除了大仔布魯克林（Brooklyn）與家嫂妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）之外，其餘3名子女都有出席。不過，22年前曾與碧咸發生過婚外情的前私人助手盧絲（Rebecca Loos）近日就接受澳洲時事節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）「舊事重提」，認真掃興！

47歲的盧絲於節目中堅持自己從未講大話，與碧咸的婚外情是真的。碧咸當年效力西班牙皇家馬德里，加盟不久即傳出與當時的助手盧絲有婚外情，在2004年她接受媒體訪問時就自爆他們前後維持了5個月的關係。但被指偷食的碧咸一直否認到底，他當時說：「事實很簡單，我的婚姻非常幸福，我有一個很她的老婆與兩個很特別的小孩。任何第三者都無法改變這一點。」

不過事隔22年，盧絲於訪問中仍然堅持自己的說法，表示碧咸當時會趁住老婆Victoria出國時，邀請她上酒店房。而她亦再爆料指當年與碧咸發生關係後，於他隊友朗拿度的生日派對上見到碧咸已拖住一位美麗的模特兒自覺「被他玩弄了」。而她亦表示：「我對抗他（碧咸）是一件好勇敢的事。因為我對抗緊世界其中一對最有權勢的夫婦。他們擁有好多錢，可以請最好的律師與公關團隊。」