淺水灣商場　揸碰碰車尋蛋贏獎品

【特約報道】淺水灣The Pulse連續3個周末（4月4至6日、4月12至13日、4月18至21日），將推出結合碰碰車元素的尋蛋體驗「Bunny Kart Eggventure」。The Pulse 3樓佔地4,000呎的全海景室內場地屆時將變身成超吸睛的巨型充氣蛋賽道，小朋友可化身「撞蛋戰士」，駕駛專屬碰碰車，在賽道中穿梭障礙物，尋找隱藏復活蛋。集齊 8 隻復活蛋即可換取Campbell's精美紀念品，包括 限量版毛巾及人氣環保餐具！每節場內更隱藏一隻神秘 Campbell's Egg，搵到即可隨機獲得限量大賞，包括：DJI NEO航拍機、LOST Arena最新動感遊戲「炫格子」雙人免費Pass、Häagen-Dazs Sanrio造型雪糕火鍋，及英皇戲院VIP會藉（包含 2 張免費戲飛）等各種精彩獎品。

復活節4月18-21日期間獎品再加碼，只須於商場消費滿$200或以上，就可以免費獲得Campbell's限定番茄湯造型毛公仔，內藏超萌迷你番茄仔，絕對係必搶得意潮物！數量有限，換完即止！

參加「Bunny Kart Eggventure」方法非常簡單，顧客只需在2樓禮賓處登記成為IMPULSE MEMBER領取任務卡，於商場集齊 4 個印章即可免費參加碰碰車尋蛋體驗環節 1 次，並免費換領PREGO即食通心粉。另外出示已集齊蓋章的任務卡到商場1樓Escapade Sports，更可即享以85折入手人氣運動用品，為迎接初夏做好準備！

復活節Bunny Kart Eggventure活動詳情

日期：4月4至6日、4月12至13日、4月18至21日

時間：11:00am~6pm（每節 10 分鐘）

地點：香港淺水灣海灘道28 號The Pulse西翼3樓（近 Kindhood）

參加方法：免費參加（只需登記成為 IMPULSE MEMBER 領取任務卡，於商場集齊 4 個印章即可免費參加體驗活動 1 次，每節 10 分鐘。）