鄧佩儀撐鄭俊弘天使仔仔　獻唱《On Call》主題曲

2013年華姐冠軍鄧佩儀(Gloria)前年到加拿大進修,畢業後繼續留在當地定居及發展,雖然逐漸淡出幕前,但她仍不時在社交網分享生活日常,跟粉絲互動。Gloria日前在社交網上載片段,原來她為日前舉行的《Angels Within Us》天使綜合症慈善音樂會溫哥華站,擔任表演嘉賓上台獻聲。穿起銀色閃亮路肩晚裝裙的她,在台上獻唱包括無綫劇《On Call 36小時》主題曲《連續劇》等歌曲,雖然唱功明顯仍有進步空間,但為慈善出一分力絕對值得一讚!

堪稱Gloria頭號粉絲的好姊妹譚嘉儀留言:「嘩嘩嘩!又靚唱得又好,正!」至於有份籌辦今次音樂會的鄭俊弘,事後於社交網上載當晚照片,並留言感謝Gloria:「Yaaayyy!!! Thank you so much G!! You’re the best!」粉絲們亦紛紛留言大讚她人靚聲甜,在舞台上耀眼奪目,不過有粉絲就覺得她所穿的裙子「勒得好緊」,擔心她這樣唱歌會很辛苦,Gloria亦表示同意,回覆説:「是的,完全呼吸不了,下次不穿這麼緊了。」