鄧佩儀撐鄭俊弘天使仔仔　獻唱《On Call》主題曲

2013年華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）前年到加拿大進修，畢業後繼續留在當地定居及發展，雖然逐漸淡出幕前，但她仍不時在社交網分享生活日常，跟粉絲互動。Gloria日前在社交網上載片段，原來她為日前舉行的《Angels Within Us》天使綜合症慈善音樂會溫哥華站，擔任表演嘉賓上台獻聲。穿起銀色閃亮路肩晚裝裙的她，在台上獻唱包括無綫劇《On Call 36小時》主題曲《連續劇》等歌曲，雖然唱功明顯仍有進步空間，但為慈善出一分力絕對值得一讚！

堪稱Gloria頭號粉絲的好姊妹譚嘉儀留言：「嘩嘩嘩！又靚唱得又好，正！」至於有份籌辦今次音樂會的鄭俊弘，事後於社交網上載當晚照片，並留言感謝Gloria：「Yaaayyy!!! Thank you so much G!! You’re the best！」粉絲們亦紛紛留言大讚她人靚聲甜，在舞台上耀眼奪目，不過有粉絲就覺得她所穿的裙子「勒得好緊」，擔心她這樣唱歌會很辛苦，Gloria亦表示同意，回覆説：「是的，完全呼吸不了，下次不穿這麼緊了。」