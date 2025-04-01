「擁抱者」出招！胡杏兒老公攬女事件後首晒家庭照露玄機

視后胡杏兒與老公李乘德結婚逾十年一直恩愛，先後誕下3名兒子。可是李乘德早前被爆在夜店攬女，之後他自稱「擁抱者」平息風波。相隔多日，來到細仔4歲生日，兩口子發文一反常態疑露玄機。

多年來經歷不少風波，杏兒一直力撐老公，即使日前連環攬女，杏兒都有對老公「擁抱者」帖文畀Like。不過事件後杏兒繼續只貼工作照，與胡蓓蔚出席時尚活動笑得燦爛未見異樣。而李乘德亦轉趨低調，3月30日上載風波後首張家庭照，照片見到疑似杏兒與兩名兒子打機背影寫上：「Guess who won （估吓邊個贏咗？）」似乎是以相片力證與老婆的關係未變。

而李乘德昨日（31日）再次更新，為細仔Liam到快餐店舉行4歲生日會，只貼細仔獨照留言：「appy 4th birthday to our incredibly funny, always cheeky, non stop energetic, and generous Liam.May you have a year of health, love, good progress at school, (and your favourite McDonald’s in moderation) 」限時動態在家中慶祝，亦只有兩名哥哥向細佬送吻，未見昔日指定1家5口大合照。