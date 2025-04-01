唱歌舞蹈睇Show　食飯無冷場

以前就話「食不言 寢不語」，現時和親友食飯，最緊要氣氛輕鬆無冷場。有餐廳為客人提供各式各樣的表演節自和工作坊，更甚者可以上台高歌一曲，抒發情緒後，胃口更佳。

周五獻唱

各位打工仔最期待Happy Friday，可以吃喝玩樂無時停。近機場的五星級酒店酒吧扒房逢星期五晚推出「Sip & Sing」吃、唱、玩、樂包羅萬有活動，客人可以品嘗1杯本地手工啤酒，自助餐約有15款小食和甜品，讓你任食。其他啤酒買一送一，指定餐酒和烈酒75折，最開心是在現場樂隊伴奏下，可以大展歌喉，讓你的歌唱才華得以發揮。

華麗歌舞

邊飲邊睇Show最開心，中環沉浸式酒吧逢星期四晚上9時會有卡巴萊歌舞演，這種歌舞源自法國，舞蹈風格融入爵士、芭蕾及經典歌舞劇元素，提升客人感官體驗，舞者會穿旗袍、孔雀服和其他華麗舞衣表演，客人可於間場時間品味雞尾酒，尾聲會揀選一位積極參加的嘉賓作互動遊戲及送神秘獎賞，每3個月會更新演出，保持新鮮感。其他有現場爵士樂和午夜駐場DJ繼續播放音樂，延續氣氛。

居酒屋食住唱

去居酒屋大多見勁飲啤酒高聲聊天，尖沙咀日式居酒屋搞搞新意思，即日至7月30日推出限定Live Band × Busking，每天會有不同的音樂藝人到場表演，同時間，店內提供多款新品，邊品嘗價惠價美食，新出的日本石板燒套餐，配啤酒和雞尾酒等，再加現場音樂青表演，煩惱盡消。

多元感官

近年人氣的沉浸式體驗，為大家帶來多重感官享受。佐敦一間酒店藝廊於4月11日至12日和國際表演團體合作推出沉浸式餐飲體驗。到時會會擺放燭光長桌，客人品味4道菜晚宴配雞尾酒時，表演人員會於餐桌之間穿梭，帶來現場舞、音樂和分子料理等官感享受。