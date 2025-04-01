大S「七七」！具俊曄清明將至重回金寶山拜亡妻

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日病逝，老公具俊曄在上月15日於滂沱大雨中送愛妻最後一程，讓她長眠於金寶山玫瑰園墓地。而清明時節將至，許多民眾都會去掃墓，慎終追遠，據知，大S「七七」49天後，具俊曄已重回金寶山探望愛妻，表達對她的思念。

具俊曄目前仍留在台灣，捨不得離開大S，無心立刻工作，而具俊曄韓籍好友麥可放下在韓國和紐約的生意不管，在大S後續相關事情告一段落後，也繼續待在台灣，陪伴具俊曄度過艱難時刻，讓他有人可以商量事情，是難得的兄弟情。

具俊曄留在台灣有2個原因，一個原因是要等待大S雕像紀念碑的完成和立好，另一個原因是他和大S結婚近3年，因長住關係，台灣已成為他的第二故鄉，如今大S過世了，他待在台灣，隨時抬頭看看台北天空，就可以感受與愛妻過往一起生活的氣息及2人昔日恩愛的點點滴滴，永遠守護大S。

而S媽飽受白頭人送黑頭人之痛，她昨日（31日)再度發文：「寶貝珊：妳到底跑到哪裏去了、為何還不回來！欸」，令人鼻酸。

大S離開後，S媽時常透過社交網抒發心境，包括她曾發文寫下：「心破了一個洞，要如何補上」、「有一個感覺，好像撐不下去耶，苦」、「把悲傷留給自己」、「我女兒回來了」等，甚至連續轉發8次她「把悲傷留給自己」舊文。

今次看得出她仍難以平復悲傷情緒。事實上，S媽因嚴重失眠，加上大S猝逝後過度思念女兒，內心失控的她只好透過戊交網發文。