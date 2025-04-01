輕奢潮牌聯手運動品牌　呈現復古運動風

日本女生最愛的輕奢品牌LILY BROWN再度聯手運動品牌PUMA推出第三彈合作系列，今次以80年代經典「PALERMO」波鞋為主角，加碼多款復刻單品，將懷舊運動風玩出摩登味。今次焦點必定是PUMA經典「PALERMO」別注版，這對源自意大利西西里地名的波鞋，當年紅透歐洲球迷圈，新作用了LWG認證環保皮革，象牙白鞋身配紅底及燙金Logo，復古得來不失精緻。同場加映迷你肩揹袋，復刻2000年初Archive款，特別改用亮面漆皮及鮮色設計，另外還有粉紅配海軍藍的POLO RIB DRESS，彈性針織料加上刺繡Logo，一件過打造運動休閒造型。另有將PUMA Logo混搭LB字樣的Graphic T-shirt、腰頭暗藏調節扣的泡泡裙擺運動裙，款款都有心思。LILY BROWN設計總監表示今次特意保留90年代輪廓，但用現代剪裁同材質翻新，完美示範將Vintage變時髦。所有產品於即日於網站及大阪阪急梅田店首賣，4月4日全日本正式發售。