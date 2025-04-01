鮮娛糧︱張振朗大戰劉穎鏇　光脫脫跳艷舞獲封「張家輝 2.0」

無綫劇集《奪命提示》昨晚（31日）一集中張振朗為了重新點燃起劉穎鏇愛火，大玩「激將法」，可惜未成功已遭識穿兼反被整蠱。在反被整蠱場口，劇集「搞笑擔當」張振朗再度施展肢體系加表情系搞笑功夫。首先在迎戰劉穎鏇主動真飛擒大咬場口，振朗先是露出一副既驚且喜的急色表情；之後在等待劉穎鏇「回歸」企圖再進一步時，半裸上身、只穿蕉蕉孖煙囪的振朗，不但風騷地邊照鏡邊戴上貓耳頭箍，還以雙手掩住重要部位，瘋狂搖擺pat pat大跳「勝利艷舞」，無論得戚陶醉表情、抑或香艷不足、搞笑有餘的動作均喜感十足，獲網民封為「張家輝 2.0」。

談到「勝利艷舞」，張振朗接受TVB.COM訪問時坦言拍攝時相當怕醜，並感恩監製Jazz盡力清場拍攝給予空間，令他能更自在地自創搞笑舞步：「可能演繹上大家覺得我好 enjoy，但我想話enjoy 嘅唔係我，係個角色啫。平時我係唔跳艷舞嘅，所以要跨越個心理關口都幾難，但入咗個角色就會好啲咯。嗰日基本上可能得一個cam man跟拍，或者只係棟一部cam喺廁所度，等我自己一個好自在咁自由發揮，但我係唔會再跳到第二次艷舞架喇。」談到在《奪命》展現的喜感獲網民支持及肯定，已有一段時間沒有拍喜劇的振朗，坦言自己也很開心：「今次隔咁耐再演喜劇我自己都玩得好開心，現場氣氛都好好。」

另一亮點是振朗之前在劇集宣傳活動上預告的被劉穎鏇真摑了八大巴的場口！雖然鏡頭前劉穎鏇只摑了男方兩大巴，但該兩吓巴掌打到「啪啪聲」之餘，振朗臉上亦留下清晰紅印，力度可想而知。談到背部同樣驚現清晰紅印，振朗坦言是與劉穎鏇肉搏後留下的痕迹：「我本身係好易紅嘅人。」振朗又補充指被飛撲場口，劇組有安排枕頭隔開他和劉穎鏇，讓二人拍攝時可以免卻尷尬。昨晚振朗另一重要場口，是劉穎鏇接他出院一幕；雖然只是簡單的調情場口，但向來用心鑽研演戲、兼鬼主意多多的振朗，竟出其不意大玩「震波」，雖然時長只有十秒，但粗略估計振朗震波次數至少有八次，胸肌相當靈活 對此，張振朗笑言自己天生有震波能力：「天生係有呢個能力嘅，場口啱就擺咗落去用咁解。」