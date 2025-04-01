江嘉敏愚人節收99支紅玫瑰　冇署名懷疑係大整蠱

藝人江嘉敏（Kaman）今日（1日）於觀塘apm出席活動，穿上火紅色露肩裙的她春風滿面，並透露昨晚收到99支紅玫瑰，笑稱懷疑是愚人節的大整蠱，因並未有附上任何署名，問她可有懷疑是誰這樣大手筆？她笑謂：「唔係情人節應該平啲，又冇咭唔知係咪送錯門口。（有你哋址？）好多人都知我住喺邊，試過有人私訊我入面都有提過我哋址。」她又指自己經常收花：「有男有女，生日收花好正常！（富貴醫生送？）唔係，之前有問係咪佢送，叫佢不如認咗佢，請我食飯好過啦，但佢話唔係佢，唔係就唔係。」問到有人送花醫生會否呷醋？她笑問為何會呷醋：「唔好亂寫亂講，哈哈！係先好講，依家未係，交流下先，依家努力工作先。」她表示不能夾硬來，一切隨緣，亦冇堅持自己現在仍是單身。

她表示近日正積極瘦身，為即將公演的音樂劇《我的青春日誌》作準備，亦正努力練歌及排舞，透露將客串4場演校長角色：「我完全一張白紙咁入去，我要比其他人更努力，要唱歌跳舞、唱十零分鐘。（唱得？）我實話唱得。」她坦言自己零經驗因此有壓力，不過導演叫她當參加跳舞舞會便可，自己也拿了些舞台劇絕密片段回家學習。