闊屏新摺　水貨要注意？

HUAWEI摺屏手機總是有方法攪出新花樣，繼炒到飛起的全球首款三摺手機Mate XT後，廠方日前再發表全新「細摺」手機Pura X。此機最大突破是採用側揭屏設計，打開後是一塊6.3吋的16:10寬比例摺幕，實際顯示面積比同尺寸的16:9直身屏幕大40%，不但可顯示更多網頁內容，播片時更將兩條黑邊減至最少。這塊摺屏同時支援120Hz更新率、1440Hz PWM高頻調光、HDR Vivid高動態顯示及2500nits峰值亮度，全屬頂級規格。摺疊形態下它僅有鏡盒大小，並可透過3.5吋正方外屏包辦大部分操作，用來打機及自拍都沒有問題！

硬件配置方面，它搭載自家目前最高階的Kirin 9020處理器，最高16GB RAM及1TB容量，配備5000萬像素三鏡頭、1070萬像素前置鏡頭及66W有線快充4720mAh 電池，並支援IPX8防水及天通衞星通訊。日前此機的水貨已火速到港，有齊黑、白、灰三種配色，以及三色皮革機身的典藏版。惟留意此機搭載的是「純血鴻蒙」HarmonyOS 5系統，只能透過內地版 AppGallery安裝程式，意味不少本地App用不到，這點入手前就要注意了！

同場加映︰透視未來Phone

同期Nothing Phone (3a) 擁有破格外形，配備玻璃背板透現線圈及螺絲部件，並可自訂機背Glyph燈組閃爍效果，未來感爆燈！硬件包括6.77吋120Hz Full HD+屏幕、 5000萬像素主相機、3200萬像素前置鏡頭、Snapdragon 7s Gen 3處理器及5000mAh電池。另一亮點是機側設有Essential Key，一按即可擷圖或錄音，並可把內容交予AI分析及摘取重點，未來還將支援Focused Search等更多新功能。