前NCT團員黃旭熙復出　進軍台劇恨與許光漢合作

韓團NCT前成員黃旭熙(Lucas）2021年因桃色新聞重創形象，沈寂多時的他，直至去年透過紀錄片再次向粉絲和大眾表達深刻反省和誠心道歉，強調對於演藝事業的決心後，今日（1日）正式宣佈將到台灣開拍新戲，目前正在增值自己，學習表演、舞蹈、肢體和拳擊外，又表示很想學吉他，好想可以自彈自唱演出。

他讚台灣的朋友都好溫柔、有禮又親切，Lucas表示很喜歡吃台灣美食如滷肉飯及台式火鍋，直言：「真的很愛很愛台灣！」今次是他首次拍戲，直言緊張，感謝導演及劇組給予很多意見，最近在積極睇戲備課，大讚電影《周處除三害》刺激，動作也好看，問他可有想合作的台灣演員，Lucas表示：「像我這樣的戲劇新人，每個前輩都會是我想合作和學習的對象，如果真的選一位，我想應該是許光漢前輩，因為我身邊好多人都很喜歡許光漢的戲，尤其我看了他在韓國拍的影集，真的超級帥，希望未來有機會一起合作。」

去年發行個人單曲，對於一路陪伴他的歌迷，表示：「大家好久不見！很驚喜吧？大家應該也沒想到我會拍戲吧?這段期間我希望更專心、更努力的在準備拍攝的功課，所以沒有辦法和你們在網上互動，真的很抱歉，希望你們可以先期待我之後的作品，我一定會好好表現、好好加油。」