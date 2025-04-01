陳健安拒與別人比較　按自己節奏而生活

歌手陳健安日前推出新歌《不遲不早》，以自身經歷為題，表達每個人都有屬於自己的時間線，無需跟別人比較，按照自己的節奏生活才能感到快樂自在。他大爆中學曾留級、中七時又自修了一年，大學亦比同學遲一年畢業，雖然比別人慢了3年，但他感恩說：「唔會因為比人遲而有怨言，每個人都有自己嘅時間線，嗰3年嘅經歷成就咗依家嘅我。」

《不遲不早》由安仔與賴映彤（小彤）共同作曲、小彤負責編曲，周耀輝填詞。安仔對歌詞讚不絕口，說：「頭一、兩句已經講緊我嘅故事，『多麼多麼彎曲的半生、多麼蹺蹊的一剎』，好多謝耀輝填咗一份意義深遠嘅歌詞畀我。」歌曲中的結他Solo更由安仔親自彈奏。

新歌MV講述隕石撞地球後的末日故事，找來陳穎欣（Yanny）擔任女主角。MV中，Yanny一改以往的喜劇形象飾演為人生努力奮鬥的角色，Yanny笑言：「通常拍MV都係做人女朋友，一係開心甜蜜，一係狠心飛人。（安仔：釗峰都搵你做過！）係呀，但今次完全同你冇交流。」雖然安仔與Yanny沒有同場演出，但他拍攝完畢後仍留在現場，更出動私伙相機為對方拍攝花絮靚相。