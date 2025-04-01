天野知世　規格外爆乳無雙

聽到「無雙」呢兩個字，唔少鍾意打機嘅男士都會諗起日本某知名電子遊戲系列，而身為寫真迷嘅筆者，則諗起一位貌美如花嘅姊系女優，佢就係人稱「爆乳無雙」嘅天野知世！

美艷又大波

有留意日本寫真界嘅話，唔難發現好波之人好似雨後春筍咁不斷湧現，後生一輩嘅例子包括菊地姬奈、本鄉柚巴等妹妹仔，而姐姐級別就有上年回歸寫真界嘅「爆乳高氣壓」未梨一花，同埋今日要為大家介紹嘅天野知世。

出身於日本福岡縣嘅知世，今年已經30歲，但五官標致又美艷，笑起上嚟甜度十足，畀到人一種溫柔親切嘅姊系感覺。另一方面，身高達5呎6吋嘅佢，心口對H奶，質感天然兼脹卜卜，係難得一見嘅好波，被稱為「爆乳無雙」一啲都唔誇張，襯埋纖腰同美臀，更獲得「規格外之衝擊BODY」呢個稱號！

衝擊寫真界

天野知世喺6歲嗰年跟隨父母移居美國，若干年後先返回日本定居，並受哥哥、姐姐嘅影響，對藝術產生興趣，於大學修讀服裝課程。之但係畢業後，知世未有學以致用，而係去咗做賽車女郎，原因係睇咗由知名漫畫改編嘅電影《NANA》，腦海浮現做藝人嘅想法，希望以車女作為進軍演藝界嘅踏腳石，結果一做就係4年，直至上年正式殺入寫真界。

由於知世嘅顏值高、身材正，為寫真迷帶嚟視覺衝擊，好快已推出首部寫真映像作品！講到未來發展，知世話好想快啲推出第一本實體寫真集，仲希望自己嘅人氣可以拍得住同樣係30歲嘅寫真女優雪平莉左！

天野知世喺近期接咗好多寫真工作，Click入其社交網，就會知道相關消息，同埋欣賞到部分靚相。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎6吋

三圍：36H-24-36